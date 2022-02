‘Explosie fruithandel Nieuwegein gelinkt aan 3,5 ton coke in Antwerpen’

Connect on Linked in

Een explosie bij een bedrijfspand aan de Laagraven in Nieuwegein op 28 augustus 2021 wordt door de politie gelinkt aan de vondst van ongeveer 3.500 kilo cocaïne, die begin augustus in Antwerpen in beslag is genomen. Bij de explosie door een brandbom vielen geen gewonden. Wel veroorzaakte deze forse schade aan de voorgevel. Doelwit was groente- en fruitgroothandel Lukassen & Zn.

Coke uit Colombia

Volgens de politie kreeg het onderzoek naar de explosie die plaatsvond in de nacht van 27 op 28 augustus recent een bijzondere wending doordat er een relatie is met een grote partij coke die begin augustus in Antwerpen werd ontdekt. Het gaat om ongeveer 3.500 kilo cocaïne die in een container bananen uit Colombia door de Belgische politie in beslag is genomen, waarna de importeur de bananen heeft doorgeleverd aan de groente- en fruitgroothandel in Nieuwegein.

Misvatting

Uit onderzoek is volgens de politie “een zeer reëel scenario naar voren gekomen dat de cocaïnehandelaren hebben gedacht dat de cocaïne zou zijn doorgeleverd aan het bedrijf in Nieuwegein”. Volgens de politie is dit echter een misvatting aangezien de inbeslaggenomen partij cocaïne direct na aantreffen door de Belgische autoriteiten is vernietigd.

De brandstichter werd vastgelegd op bewakingscamera’s, maar er zijn geen arrestaties in de zaak verricht. De politie zet het onderzoek voort.