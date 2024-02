‘Explosie in Nijmegen was gericht tegen neef van Zweedse bendeleider’

Connect on Linked in

De explosie zaterdagnacht bij een woning aan de Voorstenkamp in Nijmegen was vermoedelijk gericht tegen een neef van de voortvluchtige Irakees-Koerdische drugshandelaar Rawa Majid (37), die in Zweden gezocht wordt voor zware misdrijven. Dat meldt een goed ingevoerde bron aan Crimesite.

Door Roel Janssen / Beeld: Persbureau Heitink

De explosie zou plaatsgevonden hebben bij een neef van Rawa Majid, ook bekend als de “Koerdische Vos”, leider van de Zweedse criminele organisatie Foxtrot, die in verband wordt gebracht met talloze schietpartijen en bomaanslagen in Zweden. Deze neef zou in Nederland zijn geboren en Koerdische ouders hebben. Hij woont sinds zeker 2014 in Nijmegen.

Gouden ring

Een betrouwbare bron zegt tegen Crimesite dat deze neef geruime tijd heeft doorgebracht met Rawa Majid en zijn naaste bondgenoten in Istanbul. Majid verbleef recent een tijdje in de wijk Maslak (Istanbul) en zijn neef plaatste daarvan een foto op sociale media. Ook is deze neef te zien op een foto waar hij zittend op een bank met een zwarte capuchon over zijn hoofd een gouden ring van een vos draagt. Een cadeautje van de “Koerdische Vos” aan zijn inner circle.

Explosie

De explosie bij een woning aan de 10e straat van de Voorstenkamp in Nijmegen vond zaterdagnacht rond 01.25 plaats. Door zwaar vuurwerk sneuvelden de voordeur en ruit van de woning. De bewoners waren thuis op het moment van de explosie, maar doordat ze niet op de begane grond aanwezig waren, raakte er niemand gewond.

Over een motief voor de explosie is nog niets bekend. Volgens bronnen zou de neef van Majid hebben geholpen bij het verhandelen van drugs voor diens criminele netwerk Foxtrot. Daarnaast zou hij een rivaliserende groep online hebben beledigd. Ook een wraakactie tegen een familielid van Rawa Majid zou een scenario kunnen zijn.

Ongekende wraakacties

De leider van de Foxtrot-bende Rawa Majid kreeg in 2023 namelijk ruzie met zijn voormalige rechterhand Ismail Abdo (33), alias “Strawberry”, toen een groot drugstransport mislukte. Volgens Zweedse media vechten de criminele netwerken oorspronkelijk om drugs en wapens, maar is er sinds september 2023 sprake van ongekende wraakacties, waarbij ook familieleden het doelwit zijn. Tijdens alle explosies en schietpartijen komen die maand in Zweden maar liefst elf mensen om, waaronder onschuldige slachtoffers. De meeste doden zijn gerelateerd aan het conflict binnen de Foxtrot-bende. In slechts twaalf uur tijd vallen bij twee schietpartijen en een explosie in Stockholm en Uppsala zelfs drie dodelijke slachtoffers.

Bandidos

De inmiddels gezworen vijanden Rawa Majid en Ismail Abdo zouden vanuit Turkije hun manschappen en soldaten aansturen. In Zweden ligt de Foxtrot-gang sinds maart 2022 in de clinch met motorclub Bandidos. Over en weer volgden aanslagen, waarbij twee onschuldige slachtoffers het leven lieten. Ook met het Vårby-netwerk en het Dalen-netwerk ontstonden grote problemen.

Bendeoorlog

Misdaadjournalist Kim Malmgren van de Zweedse krant Expressen vertelt aan Crimesite dat de huidige bendeoorlog in september 2023 uitbrak toen de top van de Foxtrot-bende zich in twee delen splitste. ‘Het begon schijnbaar met een schietpartij in een appartement in Istanbul, op de voet gevolgd door een openbare wraakschietpartij in een café in dezelfde stad. Een paar dagen later overleefde Rawa Majid een moordcomplot in Alanya. Bijna tegelijkertijd werd de moeder van zijn belangrijkste rivaal Ismail Abdo vermoord in haar huis in Zweden. Een 58-jarige vrouw die geen aandeel had in de misdaden van haar zoon. Dat veroorzaakte de meest gewelddadige bendeoorlog die we in Zweden hebben gezien.’

Familieleden

Volgens Malmgren zitten alle grote jongens ondergedoken in het buitenland, maar dat heeft ook een keerzijde. ‘In plaats daarvan werden hun families het doelwit. Mannen, vrouwen, kinderen, het maakt niet uit. Velen van hen hebben geen banden met de misdaad. Binnen een paar maanden hadden we enkele tientallen gewelddadige incidenten: schietpartijen, bomaanslagen, brandstichtingen. Een paar maanden geleden begon het weer af te koelen in Zweden. De meeste familieleden van de betrokkenen hebben politiebescherming gekregen of hebben voor hun veiligheid het land verlaten. In plaats daarvan is de bendeoorlog internationaal geworden. Naast een aantal moorden in Zweden zijn er onder meer schietpartijen en bomaanslagen geweest in Turkije, Bosnië, Irak en Noorwegen.’

8,5 jaar cel

Majid werd in 1986 geboren in Iran uit Irakees-Koerdische ouders en groeide op in de Zweedse studentenstad Uppsala, op 70 kilometer van hoofdstad Stockholm. In 2010 wordt hij veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor verschillende drugsdelicten. Dit betrof onder andere het verhandelen van cocaïne die hij uit Nederland importeerde.

In 2015 komt hij voorwaardelijk vrij en koopt hij zijn eigen ijssalon in Uppsala om geld wit te wassen. Drie maanden later zit hij weer vast omdat hij zijn voorwaarden heeft geschonden. In 2018 is hij opnieuw een vrij man, maar mag hij Zweden niet uit. Kort daarna wordt zijn neef geliquideerd en beseft Rawa Majid dat hij gevaar loopt. Hij krijgt vervolgens toestemming om naar Irak te reizen, ondanks dat hij onder toezicht staat en voorwaardelijk vrij is. Daar pakt hij de drugshandeldraad weer op.

Pgp-berichten

In 2020 slagen de opsporingsdiensten erin om pgp-berichten van Majid te ontsleutelen, waaruit volgens de Zweedse politie blijkt dat ze met een zéér grote vis te maken hebben. De “Koerdische Vos” wordt gezien als de leider van de Foxtrot-bende. De harde kern van de groep zou vooral bestaan uit familieleden en goede vrienden van Majid. De kernleden zijn te herkennen aan hun gouden Fox-ringen en kettingen. Het netwerk zou zich vooral bezighouden met het binnenhalen van grote partijen drugs. De groep is ook berucht omdat ze het gebruik van extreem geweld niet schuwen.

Turks staatsburgerschap

In november 2021 probeert de Zweedse politie hem in samenwerking met de Irakese politie op te pakken, maar de vos is al gevlogen nadat hij vermoedelijk getipt is over de op handen zijnde inval. Hierna verkast Majid naar Turkije. In 2020 koopt hij het Turks staatsburgerschap via een zogenaamde ‘gouden visum regeling’. Hiermee biedt Turkije het staatsburgerschap aan voor 400.000 dollar, om zo voldoende zakelijke investeringen te doen in het land.

Ondanks arrestatiebevelen van Interpol en Zweden, waar hij een van de meest gezochte criminelen is, weigert Turkije Rawa Majid vanwege zijn staatsburgerschap te arresteren of uit te leveren. Turkije en Zweden hebben geen uitleveringsverdrag en Turkije levert geen onderdanen uit aan andere landen. Aangenomen wordt dat Majid wordt beschermd door hooggeplaatste figuren binnen de politie en overheid.

Halfbroer

Majid zou ook een half(broer) in Nederland hebben. Hij zou naar verluidt in het najaar van 2023 in een appartement in Den Haag zijn gearresteerd nadat er door de Zweedse autoriteiten een Europees arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Daarover meer in een volgend artikel.

Vanaf 6.30 minuut is op de Zweedse tv-zender STV1 een item te zien over de explosie in Nederland bij de neef van Rawa Majid.

Zi

Zie ook:

Zweden kampt met golf van aanslagen in criminele milieu

Docu over Zweedse gangsterrap schetst maatschappelijk geweldsprobleem