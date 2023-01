Explosies bij café en supermarkt in Amsterdam

Connect on Linked in

De recherche doet onderzoek naar twee explosies die zondagavond en -nacht hebben plaatsgevonden bij een café in Amsterdam-Zuid en een supermarkt in Amsterdam-West. Het café was eerder doelwit van criminelen, toen de zaak in oktober 2021 werd beschoten.

De politie kreeg zondagavond rond 19.00 melding van een explosie in de deuropening van café De Rab in de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid. Op het moment van de ontploffing waren er twee personen in het pand, niemand raakte gewond.

Brandje

In de zaak ontstond een klein brandje, wat snel door het aanwezige personeel geblust werd. In de Zeilstraat zijn twee mannen gezien die mogelijk iets te maken hebben met de explosie. Volgens de politie is er op dit moment nog geen duidelijk signalement bekend.

De politie doet onderzoek in de buurt, naar het explosief en de toedracht.

In oktober 2021 werd hetzelfde café beschoten door onbekenden. Op de plaats delict vonden agenten toen een bloedspoor en gouden ketting.

Brandbom bij supermarkt

Ook in Amsterdam-West vond een explosie plaats. Op de Hoofdweg ging iets na 04.30 een explosief af bij een supermarkt. Onder meer de luifel en ramen van de supermarkt raakten beschadigd. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie is deze ontploffing veroorzaakt door een voorwerp met brandbare vloeistof. Het explosieve materiaal heeft korte tijd op straat gebrand, maar is vanzelf gedoofd.

De recherche doet onderzoek naar de explosie en de dader(s) en zoekt getuigen.