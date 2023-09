Explosies in Winschoten en regio Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam-Zuidoost, Weesp en Winschoten zijn de afgelopen avond en nacht explosies geweest. In Breda moesten bewoners hun huis uit door een brand nadat er met een brandbare stof was gegooid.

Portiek

Rond 22.30 werd bij de politie een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. Een brand die daarna ontstond, werd snel door de brandweer geblust. Rond 23.00 ontplofte in Weesp een explosief in het portiek van een appartementengebouw.

Bij beide explosies hebben mensen van het Team Explosievenverkenning van de politie onderzoek gedaan. Er zijn resten van het explosief meegenomen voor onderzoek.

Langestraat

In Winschoten was rond 02.10 een pand aan de Langestraat in het centrum doelwit van een aanslag met een explosief. Zaterdagochtend was er in dezelfde straat een explosie die door een explosief was veroorzaakt. Mogelijk is er een verband is tussen deze explosies en andere geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. De politie heeft een team van ruim twintig rechercheurs op het geweld aan het werk gezet.

Breda

Bij een woning in Breda-West werd in de nacht van maandag op dinsdag een ruit vernield en vervolgens iets brandbaars naar binnen gegooid, aldus de politie. Er ontstond brand en bewoners vluchtten de straat op. Een van hen liep lichte brandwonden op.

Het gebeurde rond 03.40 aan de Scheldestraat. De brandweer heeft het vuur geblust.

Zondagavond werd er zwaar vuurwerk afgestoken bij een huis op de Passendalestraat in Breda-Noord. Het is niet bekend of er een relatie is tussen beide incidenten.