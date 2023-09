Reeks explosies bij Groningse panden

De afgelopen weken is er in de provincie Groningen een reeks aanslagen met explosieven op panden geweest. Zaterdagochtend was de laatste in de serie: rond 07.20 was er een explosie bij bedrijfspand aan de Langestraat in Winschoten. Er raakte niemand gewond. Er is nu een groot rechercheteam bezig met onderzoek naar de ontploffingen.

De politie heeft vanmorgen in Winschoten forensisch onderzoek verricht. Ook is een buurtonderzoek en probeert de politie camerabeelden veilig te stellen.

In Winschoten, Oude Pekela en Groningen zijn de laatste weken nog andere geweldsincidenten geweest. Een Team Grootschalige Opsporing van ruim twintig rechercheurs onderzoekt onder meer de explosie bij een bedrijfspand aan de Herestraat in Groningen op 12 september.

Er waren in de stad Groningen vorige week twee schietpartijen, bij één van de schietpartijen viel een gewonde. Bij de andere werd een auto beschoten.