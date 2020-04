Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagnacht rond 4.00 explosieven gevonden bij een Albert Heijn-filiaal aan de Dalsteindreef in Diemen-Zuid. De explosieven zijn inmiddels veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

De omgeving op de Campus in Diemen-Zuid is enkele uren door de politie ruim afgezet. De politie zet het onderzoek voort. Mogelijk waren de explosieven bedoeld voor het plegen van een plofkraak. In de supermarkt is een geldautomaat aanwezig.

Eerdere incidenten