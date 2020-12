Explosieven Poolse winkels ook bij plofkraken gebruikt

Connect on Linked in

Volgens de politie zijn bij de vier aanslagen op drie Poolse supermarkten met de naam Biedronka, in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk, sporen van geïmproviseerde explosieven die ook bij plofkraken worden gebruikt gevonden. In Opsporing Verzocht bracht de politie een foto naar buiten waarop een dader te zien is.

Aalsmeer

Bij de eerste aanslag, in de nacht van 7 op 8 december in Aalsmeer, ontstond brand. Een 88-jarige dame die uit haar woning gered moest worden, werd daardoor onwel en ligt nog in het ziekenhuis. De ontploffing bij de Poolse supermarkt aan de Ophelialaan gebeurde om ongeveer 03.08 die nacht. Tijdens het politieonderzoek werd in het pand een brandversnellend middel aangetroffen. De politie zegt dat dat erop wijst dat de dader(s) op een zo groot mogelijke schade uit was of waren.

Getuigen hebben in de omgeving een persoon gezien die in donkere kleding gehuld was en er zou een kleine, mogelijk donkerkleurige auto met hoge snelheid zijn weggereden.

Heeswijk-Dinther

57 minuten na het incident in Aalsmeer volgde een enorme explosie bij een Biedronka-winkel in Noord-Brabant, aan Plein 1969 in Heeswijk- Dinther. De klap was in een omtrek van vijf kilometer te horen en richtte veel schade aan aan de winkel en aangrenzende panden. Een aantal woningen rondom de supermarkt werd ontruimd.

Rond het tijdstip van deze aanslag zijn een donkergekleed persoon en een kleine personenauto gezien. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld waarop de vermoedelijke dader te zien is.

Tweemaal in Beverwijk

De Biedronka-supermarkt in het Beverwijkse winkelcentrum Beverhof was nog in aanbouw toen deze op woensdagochtend 9 december het doelwit was. Rond 05.15 brachten vermoedelijk twee daders daar een explosief tot ontploffing. Getuigen hebben twee personen zien lopen die een grote zak tussen zich in droegen.

Drie dagen later was er bij het winkelpand opnieuw een aanslag: om ongeveer 04.30 op zaterdagochtend 12 december. Zowel de supermarkt als een aantal andere winkels raakten zwaar beschadigd.

De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd.