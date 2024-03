Expositie ‘Criminele vrouwen?’ te zien in Limburg

Connect on Linked in

In Echt (Limburg) is in Het Museum van de vrouw tot en met 3 november de expositie ‘Criminele vrouwen?’ te zien. De expositie die vrijdag van start ging, is ingedeeld in drie ruimtes en toont onder meer vijf Nederlandse criminele vrouwen: Mata Hari, Goeie Mie, Lammertje Zondag, Thea Moear en Tanja Nijmeijer.

(Foto: Maria Swanenburg, alias Goeie Mie en de Leidse Gifmengster (1839-1915), was een Nederlandse seriemoordenares die in het Guinness Book of Records staat vermeld als de grootste gifmengster aller tijden. Ze vergiftigde in zes jaar tijd ongeveer 65 buurtbewoners van wie er 23 overleden, maar werd verdacht van het doden van ruim 100 mensen door vergiftiging).

De tentoonstelling schetst, aan de hand van de levens van een aantal Nederlandse criminele vrouwen, hoe dun het lijntje is tussen criminaliteit en een ‘gewoon’ bestaan. Maar ook hoe ver criminele vrouwen kunnen gaan.

‘Vaak uitsluitend mannen’

Op de website van Het Museum van de vrouw is te lezen dat mensen ‘vaak uitsluitend aan mannen denken bij misdrijven als mishandeling, moord, bankroof en oplichting’. ‘Maar is dat wel terecht? Bestaan er geen zware vrouwen, linke meiden en bad girls? Natuurlijk bestaan die! Waarom denken we dan van niet? Zijn vrouwen simpelweg gewiekster en worden ze minder snel gepakt? Of zijn vrouwen braver en zijn het toch echt de mannen die vaker het criminele pad op gaan?’

Actiever

‘De eenvoudige verklaring is dat er tot voor kort weinig aandacht was voor vrouwen in de criminaliteit. Criminaliteit werd altijd met mannen geassocieerd. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren laat echter zien dat vrouwen actiever zijn en waren in de (georganiseerde) misdaad dan lang is gedacht. In sommige markten blijken vrouwen zelfs opvallender aanwezig te zijn, al spelen zij deels andere rollen dan mannen, maar die zijn zeker niet minder gewelddadig, ingrijpend of belangrijk.’

Drie ruimtes

Limburg1 schrijft dat de tentoonstelling is ingedeeld in drie ruimtes. Marlies Knoors van het museum heeft de expositie samengesteld. ‘In kamer één duiken we in de geschiedenis. Je maakt kennis met vijf Nederlandse criminele vrouwen: Mata Hari, Goeie Mie, Lammertje Zondag, Thea Moear en Tanja Nijmeijer.’

Vijf cellen

In kamer twee vertellen mensen in aanpalende beroepen verhalen over criminele vrouwen. In de derde kamer staan vijf cellen. Je kijkt op een scherm die cel in, waarna een advocaat verschijnt die een pleidooi houdt voor de eerder genoemde vijf ‘criminele’ vrouwen, die volgens de advocaat juist niet crimineel zouden zijn.

De expositie ‘Criminele vrouwen?’ is van 1 maart tot en met 3 november dagelijks van 13.00 tot 17.00 te zien in Het Museum van de vrouw in Echt.