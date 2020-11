Familie geliquideerde Eindhovenaar verhoogt beloning met 50.000 euro (VIDEO)

Connect on Linked in

De familie van de in 2017 doodgeschoten Eindhovenaar Johan van Boxtel heeft de uitstaande beloning voor de gouden tip die naar de dader leidt verhoogd met 50.000 euro. Dat heeft de familie aan Crimesite bevestigd. Justitie loofde eerder al 20.000 euro uit. Het lijkt erop dat het onderzoek in de zaak stil ligt.

Van Boxtel (32) is op 7 mei 2017 in Eindhoven aan de Memlincstraat doodgeschoten. De zaak kreeg volop aandacht in media en opsporingsprogramma’s maar het onderzoek heeft nog niets opgeleverd. Van Boxtel was een bekende van de politie. De politie liet in 2017 weten dat hij zich al enige tijd bedreigd had gevoeld.

Of het motief voor de moord een zakelijk conflict is geweest, of iets in de relationele sfeer is onbekend.

Johan van Boxtel had een conflict met iemand over een vrouw. Op een feest op de avond van de liquidatie zou een vriend van die rivaal hebben gezegd dat hij het wel zou opknappen. Een andere vriend zou in een tattooshop hebben gezegd dat hij voor de liquidatie zou hebben gezorgd. Tot nu toe zijn dat alleen geruchten gebleven.

Achtervolgd

Toen hij werd doodgeschoten had Johan van Boxtel een relatie. Voor het huis van die vriendin is hij op 7 mei 2017 onder vuur genomen. Na de moord zijn de twee daders in een auto gestapt die al klaar stond, met een chauffeur, in de Quinten Matsyslaan. Dat was een Volkswagen Passat, die wegreed langs het Orgelplein, Kanaaldijk-Noord, Urkhovenseweg om vervolgens via het bruggetje bij Hulst richting Geldrop te rijden.

Een week voor de liquidatie was Johan samen met zijn familie en zoontje op vakantie geweest in Turkije. Zijn vriendin in de Memlincstraat had camera’s hangen die dag en nacht aanstonden maar in de vakantie merkte Johan, zegt de familie, dat ze vaak uit stonden, dat had hij gezien op zijn telefoon. Wat daarvan de reden was is niet duidelijk.

Een paar dagen voor de liquidatie ging Johan in de wijk Tongelre naar een supermarkt en is hij volgens de familie achtervolgd door iemand op een brommer. Ook toen hij die dag een bouwmarkt bezocht merkte hij dat hij werd achtervolgd.

Gelokt

Bijzonder opvallend is dat Johan van Boxtel kort voor zijn liquidatie om 04.00 ’s ochtends nog in de auto van zijn vriendin naar het Orgelplein is gereden, een woonwagenkampje achter het voetbalveld bij het Eindhovens Kanaal. Uit het onderzoek blijkt dat de daders in de tijd dat hij even weg was de straat zijn ingelopen en recht tegenover het huis van de vriendin van Johan achter de bosjes zijn gaan schuilen.

Het lijkt er heel sterk op dat ze wisten dat hij snel terug zou komen. Men vermoedt dat iemand Van Boxtel met een smoes naar het Orgelplein heeft gelokt. Maar wie dat is geweest is voor politie en nabestaanden de grote vraag.