Familie kroongetuige ziet ‘erkenning’ in rapport Onderzoeksraad

De familie van de doodgeschoten Reduan (41), die werd vermoord in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord door een man die zich voordeed als een sollicitant, heeft met instemming kennis genomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Reduan was de broer van kroongetuige Nabil B. die als vergelding werd vermoord omdat zijn broer was overgelopen naar justitie.

‘Voldoet niet’

In een verklaring zegt de familie ‘eindelijk erkenning te krijgen voor wat ons is overkomen’ en ook dat:

Het rapport bevestigt wat wij al vanaf het begin weten: het kroongetuigesysteem voldoet niet, brengt onschuldige levens in gevaar en het Openbaar Ministerie is nalatig geweest aangaande onze veiligheid. Voor ons heeft dit zeer grote gevolgen gehad. Wij zijn allereerst drie mannen verloren die ons dierbaar waren. Daarnaast zijn onze zorgvuldig opgebouwde levens verwoest en hebben wij – na al die jaren – nog steeds geen uitzicht op een veilig, sociaal en zinvol leven. Wij voelen ons al de jaren in de steek gelaten door het Openbaar Ministerie en de Staat.

‘Als het OM beter zijn werk had gedaan had Peter R. de Vries nog geleefd’, zo reageerde Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B. op het rapport van de Onderzoeksraad, voor de NOS-radio.

Verbeteringen

Het stelsel Bewaken en Beveiligen gaat overigens op de schop. Ook de politie concludeerde al dat er teveel diensten op teveel locaties betrokken zijn bij beveiliging van personen en dat informatie beter moet worden gedeeld. Er komt een geheel nieuwe beveiligingsafdeling bij de politie waar 200 extra mensen gaan werken. Daar is 100 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.