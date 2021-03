Familieleden voor de rechter vanwege amfetaminelab in Anna Paulowna

Connect on Linked in

Op vrijdag 26 maart vindt in de rechtbank in Alkmaar een regiezitting plaats tegen drie familieleden uit Badhoevedorp, die worden verdacht van het runnen van een amfetaminelab in Anna Paulowna dat in februari 2020 werd ontmanteld. In het drugslab werd 535 liter amfetamine-olie gevonden. De drie worden ook verdacht van het witwassen van o.a. auto’s, jetski’s en appartementen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de tweelingbroers Rijndert D. (60) en Jacob D. (60) en de 30-jarige zoon van één van de twee van het inrichten en bemannen van een amfetaminelab in Anna Paulowna. Het lab werd op 4 februari 2020 opgerold nadat bij de recherche informatie binnenkwam over druggerelateerde activiteiten.

Witwassen

Naast de 535 liter amfetamine-olie met een groothandelswaarde van ruim een half miljoen euro werden meerdere waardevolle goederen in beslag genomen, zoals een Ford Mustang Shelby, een jeep en twee jetski’s. Ook een appartement in het Spaanse Torremolinos en verbouwingskosten werden witgewassen. Het witwassen vond volgens justitie plaats in de periode van juli 2016 t/m december 2020.

Van de drie familieleden zit alleen Dennis D. op het moment vast.