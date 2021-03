Fatale steekpartij: 14 jaar cel in hoger beroep voor ex-prof Ruud ter Heide

Connect on Linked in

Ex-profvoetballer Ruud ter Heide (38) is vrijdag door het gerechtshof in Zwolle veroordeeld tot 14 jaar celstraf voor een dodelijke steekpartij waarbij Roelof Esman uit Winterswijk in een café in het Twentse Reutum overleed. Dat is twee jaar meer dan de 12 jaar die Ter Heide in 2018 kreeg opgelegd. Zijn broer Frank werd tot één jaar cel veroordeeld voor openlijk geweld, maar komt vrij omdat hij die straf al uitzat.

Op 5 augustus 2017 escaleerde een kroegruzie in Reutum tussen de broers Ter Heide en twee broers uit Winterswijk. Daarbij werden de broers Esman met een mes in de rug gestoken. Roelof Esman kwam daarbij om het leven, zijn broer raakte gewond. Er was veel drank in het spel.

Als enige verantwoordelijk

In juli 2018 werden de broers Ter Heide veroordeeld tot 12 jaar cel voor het samen plegen van doodslag en de poging tot doodslag. Die straf valt nu zwaarder uit in hoger beroep voor Ruud ter Heide met 14 jaar cel. Anders dan de rechtbank acht het hof bewezen dat de ex-spits van o.a. Werder Bremen, FC Twente, PEC Zwolle en Emmen als enige verantwoordelijk is voor het steken van de twee broers.

Frank ter Heide is voor openlijk geweld veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Hij is, na het horen van veel getuigenverklaringen, vrijgesproken van (het medeplegen van) doodslag en poging tot doodslag. Geen van deze getuigen heeft verklaard dat hij op enig moment een mes heeft vast gehad en daarmee beide broers, dan wel één van hen heeft gestoken.

Onherstelbaar leed

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep voor beide verdachten een gevangenisstraf van 12 jaar. Het hof komt bij Ruud ter Heide tot een hogere straf, omdat het hof hem onder meer zwaar aanrekent dat hij na de vechtpartij in het café de gewelddadige confrontatie buiten heeft gezocht, waarbij is gestoken. Ook heeft het hof erbij betrokken het onnoemelijk en onherstelbaar leed dat de nabestaanden is aangedaan en de strafoplegging in vergelijkbare gevallen voor doodslag en een poging doodslag.

Noodweer verworpen

Het hof heeft daarbij ook het door Ruud ter Heide gedaan beroep op noodweer en noodweerexces verworpen, omdat het niet aannemelijk is geworden dat het dodelijk getroffen slachtoffer het mes zou hebben gehad, Ter Heide dat van hem zou hebben afgepakt en het slachtoffer en diens broer daarmee tijdens de worsteling zou hebben gestoken.