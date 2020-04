Flatspringers krijgen 20 jaar voor moord

Connect on Linked in

De rechtbank Breda heeft donderdag Azezedine A. (28) en Anel B. (29) uit Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor moord. De twee vermoordden op 9 januari 2018 de 25-jarige Soufian Zouagh, die op dat moment lag te slapen op de bank in zijn woning. Na de moord lieten ze zich op de vlucht voor de politie van een balkon afvallen en raakten ernstig gewond.

Samen schuldig

De rechtbank spreekt van een kille en geplande liquidatie. Zouagh was een vriend van de twee mannen. Op de dag van de moord zat het drietal samen in de woning in Breda. Nadat het slachtoffer in slaap was gevallen op de bank, schoten de mannen hem allebei met een vuurwapen van korte afstand in zijn hoofd. Eén schot was dodelijk. De rechtbank vindt dat de twee mannen samen schuldig zijn aan de moord. Het Openbaar Ministerie had ook 20 jaar geëist.

Hangend aan het balkon

In de nacht van de moord zagen agenten tijdens een surveillance een voertuig met gedoofde lichten rijden. Het voertuig stopte op een parkeerplaats bij een flat. De politie zag dat er twee mannen uitstapten en wegrenden. Aangekomen bij het voertuig zag een agent op de bijrijdersstoel een tas staan. In die tas zaten drie vuurwapens, een losse houder en munitie.

A. en B. waren inmiddels een woning in de flat ingevlucht. Toen de politie deze woning binnentrad, vluchtten de twee via het balkon uit de woning. De twee mannen gingen aan de rand van het balkon hangen, lieten los en vielen naar beneden. Op de bank in de woning vond de politie het slachtoffer.

De moeder van het slachtoffer gaf aan dat het haar heel erg raakt dat de twee verdachten geen antwoord hebben willen geven op het waarom van hun daad en geen enkele emotie hebben getoond.