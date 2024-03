‘Foltering gevangene in Antwerpen na ruzie over tabak’

Connect on Linked in

Een dag voor dat hij in een cel in de Antwerpse gevangenis werd gefolterd had het slachtoffer Roy Janssen (41) ruzie gekregen met zijn vier celgenoten omdat hij hun tabak oprookte. De Gazet van Antwerpen maakte een reconstructie op basis van een intern feitenrelaas van de gevangenis. Daarin komt naar voren dat Janssen een paar keer weigerde om overgeplaatst te worden.

Alles ok

Er waren vijf gedetineerden opgesloten in cel 1311. Roy Janssen kreeg het ene dag voor de geweldsexplosie aan de stok kreeg met zijn medegedetineerden over tabak. Bekend was dat hij aan meerdere persoonlijkheidsstoornissen lijdt. Maar hij is ook een man die makkelijk contact maakt met gedetineerden en cipiers.

Na een melding op zaterdag informeren cipiers op zijn sectie van de gevangenis bij Janssen of hij in een andere cel wil worden geplaatst. Janssen zegt dat dat alles ok is. Op zondag bezoekt een bewaarder de cel en constateert dat er geen onderlingen spanningen lijken te zijn.

Niets aan de hand

Rond middernacht hoort een bewaarder geluiden die lijken op een vechtpartij. Hij mag volgens veiligheidsprotokol de deur niet openmaken en kijkt door het ruitje. Een celgenoot van Roy Janssen komt zeggen dat er niets aan de hand is. Er was een hevige discussie geweest, maar ‘alles was terug bijgelegd’. De bewaarder ziet ook een tweede celgenoot met een gsm in zijn hand. De cipier kan alleen een rapport opmaken, de deur mag immers niet open.

Een uur later constateert een bewaarder dat er vijf mensen aan tafel zitten. ‘Het slachtoffer zat op het einde van de tafel en had zijn hoofd naar beneden’.

‘Uit angst’

Dinsdagochtend vroeg lag Janssen tijdens een controle in zijn bed, maar was niet volledig zichtbaar. In de middag lag hij ook in bed en stak op de vraag of alles oké was zijn duim omhoog.

Die middag krijgt het personeel van de gevangenis te horen dat Roy Janssen zich in een erge situatie bevond in zijn cel 1311 en zou zijn gefolterd. Er gaan geruchten rond onder de gedetineerden. Een meldingsverslag hiervan komt op een stapel te liggen die pas woensdagochtend wordt bekeken.

Rond 17.00 neemt directeur An Janssens een kijkje in de cel en doet de ontdekking: Janssen is ernstig toegetakeld.

De verschillende celgenoten hebben allen een verklaring over de feiten afgelegd. Er wordt vooral gewezen naar folteraar Filip T. als grote aanjager. Een celgenoot zegt ‘uit angst’ niet te hebben ingegrepen.