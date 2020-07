‘Forensisch Instituut kraakt gesmokkelde iPhone kroongetuige’

Connect on Linked in

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een iPhone 5 gekraakt die kroongetuige Nabil B. in zijn cel had. Dat schrijft NRC naar aanleiding van een brief van de rechter-commissaris die de krant heeft ingezien. B. ontkende eerder dat hij een mobiele telefoon in zijn cel had.

Het NFI slaagde erin de zescijferige code van de iPhone binnen een dag te kraken. Daarvoor werd een softwareprogramma gebruikt. Nabil B. had de smartphone in zijn bezit van september 2017 tot en met 9 februari 2018. In die periode zat hij vast en was hij in onderhandeling met het Openbaar Ministerie om kroongetuige te worden.

B. zou vanuit zijn cel gesprekken met zijn toenmalige advocaten en Whatsapp-gesprekken hebben gevoerd met familieleden. In die conversaties zou hij hebben gesproken over zijn positie als kroongetuige en wat dit voor zijn omgeving zou betekenen. Ook sprak hij over zijn periode in het criminele milieu en over personen die daarbij betrokken waren.

In juli 2019 erkende Nabil B. dat hij een pgp-toestel in zijn cel had gesmokkeld. Er bestonden toen al vermoedens dat de kroongetuige in het Marengo-proces daarnaast ook beschikking had over een iPhone.