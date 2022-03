Frans Openbaar Ministerie: nieuwe Interpol-baas mogelijk vervolgd voor marteling

Connect on Linked in

Franse anti-terreuraanklagers hebben een vooronderzoek geopend over ‘marteling en barbaarse daden’ die mede zouden zijn gepleegd door de president van Interpol, voorheen een politie-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten, Ahmed Nasser al-Raisi. Dat schrijft The Guardian. Al Raisi werd in november president van Interpol. Toen klonk er al kritiek omdat de politie in emiraten als Dubai erom bekend staat verdachten ernstig te mishandelen.

Signalering

Het onderzoek volgt op een aangifte van het Gulf Centre for Human Rights (GCHR). Dat houdt Al Raisi in zijn voorgaande rol als hoge functionaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VAE verantwoordelijk voor de marteling van een oppositie-politicus, Ahmed Mansoor.

Er zijn ook beschuldigingen dat Abu Dhabi het signalerings-systeem van Interpol heeft misbruikt om politieke dissidenten te laten oppakken om te vervolgen.

54 miljoen

Raisi werd in november als president van de internationale politieorganisatie Interpol, gevestigd in Lyon, gekozen na een genereuze financiële steunbijdrage van 54 miljoen dollar vanuit de VAE.

De jaarlijkse contributie van Interpol-landen bedraagt gezamenlijk 68 miljoen.

Raisi werd gekozen na drie stemrondes waarin hij 68,9% van de door Interpol-lidstaten uitgebrachte stemmen kreeg. Hij zal vier jaar lang president zijn, in een overigens goeddeels ceremoniële functie. Het dagelijks bestuur is in handen van een secretaris-generaal, de Duitser Jürgen Stock.

Twee eerdere aangiftes tegen Al Raisi waren afgewezen door het Franse Openbaar Ministerie omdat zij Al Raisi niet zou kunnen vervolgen tenzij de man permanent of tijdelijk in Frankrijk verbleef. In de laatste aangifte heeft het GCHR aangetoond dat Al Raisi in januari en in maart langere tijd in Lyon was.

Vier vierkante meter

Mansoor zit sinds 2017 vast in een cel van vier vierkante meter. Volgens zijn advocaten beschikt hij niet over een matras noch over enige bescherming tegen de kou van de airconditioning.

Hij zit een gevangenisstraf van 10 jaar uit voor het bedreigen van de staatsveiligheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE heeft eerder klachten over de detentieomstandigheden van Mansoor ‘ongegrond’ genoemd.