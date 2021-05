Fransen die Omar L. probeerden te bevrijden op vrije voeten

Connect on Linked in

De vier Fransen die in hoger beroep zijn gegaan na hun veroordeling voor de mislukte bevrijdingspoging van Omar L. uit de gevangenis van Zutphen zijn door het gerechtshof in Arnhem op vrije voeten gesteld. Alberic G. (30), Bilal L. (27), Foulet N. (22) en Hatime O. (25) waren in november vorig jaar veroordeeld tot twee jaar cel na een eis van 4,5 jaar cel.

Vervroegde invrijheidstelling

Het hoger beroep moet nog beginnen maar het gerechtshof zegt na bestudering van de stukken tot nu toe tot het oordeel te zijn gekomen dat de voorlopige hechtenis moet worden opgeheven. De vier zaten vast sinds kort na de mislukte poging in januari 2020. Ze zouden halverwege dit jaar in principe in aanmerking komen voor vervroegde invrijheidstelling maar dat wordt onderbroken door de voorlopige hechtenis in hoger beroep. Het hof geeft geen motivatie bij de opheffing van de hechtenis.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers (van Alberic G.) maakt uit de beslissing van het hof op dat het hof niet verwacht dat de uiteindelijke straf zal uitkomen boven de tijd die de verdachten tot nu in hechtenis hebben gezeten.

De straf van de rechtbank was veel lager dan de eis van het Openbaar Ministerie omdat de rechtbank van oordeel was dat het bij een poging was gebleven. Dat de mannen niet gewapend waren droeg bij aan een mild oordeel. Ook vond de rechtbank het niet vaststaan dat de mannen wisten dat de tot levenslang veroordeelde Omar L. bevrijd moest worden.

Terugtred

Kuijpers: ‘Ons verweer in hoger beroep zal zijn dat er sprake was van terugtred. Ze hebben de poging onderbroken en de slijptol laten vallen toen duidelijk was dat Omar L. aan de andere kant van het hek stond. De bedoeling was een Fransman te bevrijden, die voor softdrugs vastzit.’

Kuijpers wil in het hoger beroep hierover getuigen horen, onder meer Omar L.. Als het hof de zogeheten “terugtred” aanvaard dan kan er geen straf worden opgelegd voor de poging.

Op 19 januari drongen de vier de gevangenispoort van de PI binnen met een slijptol en betonscharen. Ze maakten een gat in het hekwerk terwijl Omar L. op de luchtplaats stond. De Fransen sloegen op de vlucht in een auto. Niet lang daarna werden ze opgepakt.