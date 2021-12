Fransen verdacht van kidknap Nederlander in Marbella (VIDEO)

Connect on Linked in

Een groepje Fransen wordt er in Marbella van verdacht in augustus vorig jaar betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en verdwijning van een Nederlander. Deze man is sindsdien spoorloos. De ontvoering werd uitgevoerd door acht personen die zich hadden uitgedost als politiemensen.

Kinderen

Volgens Spaanse media was het slachtoffer een Nederlander van Marokkaanse afkomst. Hij was met zijn vriendin wezen eten in een duur restaurant, tussen de Avenida del Prado en de Calle París in Nueva Andalucia, toen hij werd aangevallen. Het was 22.00 toen acht mensen uitstapten uit twee auto’s en de Nederlander bedreigden met vuurwapens.

De man is geïdentificeerd als J.B.. Er zou sindsdien nooit meer iets van hem zijn vernomen, en evenmin is er een bericht van de ontvoerders gekomen. De vier kinderen zou zijn verteld dat hun vader op reis is, in afwachting van definitief nieuws.

Geëxecuteerd

Rechercheurs van de Spaanse Nationale Politie zouden nu een groep Franse huurmoordenaars op de korrel hebben die mogelijk minstens tien liquidaties zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol en ook achter deze verdwijning zou zitten.

De politie brengt de groep ook in verband met een liquidatie die een paar dagen na de ontvoering plaatsvond. Doelwit was een Franse zakenman, van Arabische afkomst, die in zijn huis werd geëxecuteerd. Een vriend vond het lichaam de volgende ochtend. Het vermoeden is dat de moordenaars via een van de balkons in het huis waren geklommen.

Mercedes A-Klasse

De mannen zijn in beeld gekomen doordat in een drugsonderzoek geluidsopnames werden gemaakt in een auto van een van de verdachten. Dat was een Mercedes A-Klasse die met toestemming van een rechtbank in Torremolinos werd afgeluisterd op verdenking dat een groep Franse mensenhandelaars zich had gevestigd in de plaats Benalmádena.

Tijdens opnames werd gesproken over een geplande ontvoering die midden op straat zou moeten gebeuren. Het beoogde slachtoffer zou in een Mercedes Mansory rijden. Die opname is gemaakt op 9 augustus 2020, een kleine twee weken voor de ontvoering van J. B..

De verdachten benoemen dat hun doelwit een Marokkaanse Nederlander is, en bespreken ook de plaatsen waar hij geregeld komt. J. B. reed inderdaad in een Mercedes Mansory.

Zeker tien mensen

Ongeveer 24 uur na de ontvoering vangt de politie een nieuw gesprek op uit de Mercedes. Een vriend van het slachtoffer zit in de Mercedes om uitleg te vragen over de ontvoering. Hij krijgt als antwoord dat hij wordt vastgehouden in een huis door Fransen die aan de Costa del Sol al ‘zeker tien mensen’ hebben gedood.

De man van de Mercedes A-klasse was kort aangehouden geweest in het drugsonderzoek door de onderzoeksrechter in Torremolinos. Hij is inmiddels spoorloos.

Er zitten nu twee Franse verdachten vast in het moordonderzoek.