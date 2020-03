‘Frenkie van Bende van Venlo daagt Staat voor rechter’

Op 1 april dient een kort geding tegen de Staat van Frenkie P., die wegens zeven levensdelicten levenslang in de gevangenis zit, aldus De Limburger. P. wordt gezien wordt als de leider van de moorddadige Bende van Venlo. Hij voert een kort geding omdat hij een reëel uitzicht op herbeoordeling van zijn levenslange gevangenisstraf wil afdwingen.

Struikelblok

De zaak dient voor de rechtbank in Den Haag en P. wil daar zelf bij aanwezig zijn.

Hij is in 1994 op 21-jarige leeftijd aangehouden en in 1996 veroordeeld voor de gewelddadige dood van Jeu Wissink uit Reuver, het bejaarde echtpaar Van Rijn uit Venlo en de moord op vier onbekend gebleven mannen in Venlo. De Limburger meldde in oktober dat het Adviescollege Levenslanggestraften (ACL) minister Sander Dekker van Rechtsbescherming had geadviseerd om P. zijn vrijheid niet terug te geven op humanitaire gronden. Het college had onvoldoende vertrouwen in zijn persoonlijkheid en zag recidivegevaar. Met name het feit dat hij zijn betrokkenheid bij zes van de zeven moorden is blijven ontkennen is voor het collega een struikelblok. De minister moet een negatief advies van de ACL overnemen.

Europees Verdrag

P. wil in het kort geding afdwingen dat opnieuw gekeken wordt naar de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor re-integratieactiviteiten. Zijn advocaten vinden dat hij daar recht op heeft in verband artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin is bepaald dat veroordeelden een reële mogelijkheid moeten hebben op herbeoordeling van hun strafzaak. Op basis van de criteria die het ACL nu hanteert zou P. volgens zijn advocaten voortaan kansloos zijn bij volgende aanvragen tot herbeoordeling.