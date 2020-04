Fries opgepakt vanwege schenden contactverbod Hells Angels

Connect on Linked in

De politie heeft woensdagavond een 46-jarige man uit Leeuwarden gearresteerd vanwege het schenden van het contactverbod met leden van de Hells Angels. De man was na een jarenlange gevangenisstraf in april 2019 voorwaardelijk vrij. Een van de voorwaarden was dat hij onder meer niet in contact zou staan met leden van de Hells Angels. Ook mocht hij niet meer op de terreinen en in de clubhuizen komen van de motorclub.

Internationale drugshandel

Uit een recent onderzoek van de politie en het OM in Noord-Nederland naar internationale drugshandel – met als verdachten onder meer een lid van de Hells Angels Harlingen, een lid van de Hells Angels Finland en een lid van de Red Devils in Leeuwarden – bleek dat de man die voorwaarden schond. Volgens het OM is gebleken dat de man tussen april 2019 en januari 2020 meerdere keren in clubhuizen is geweest en contact heeft gehad met andere Hells Angels.

4,5 jaar

De Leeuwarder heeft nog een strafrestant van 1699 dagen, omgerekend ruim 4,5 jaar. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland, die heeft besloten dat de man voorlopig vast blijft zitten. De rechtbank bepaalt op een later moment of de Fries het strafrestant al dan niet in zijn geheel moet uitzitten.

Coke en speed

De man is op 15 november 2011 in Noorwegen veroordeeld tot elf jaar cel wegens de import van 30 kilo amfetamine. Ook is hij op 27 januari 2012 in Finland tot 720 dagen gevangenisstraf veroordeeld vanwege de import van cocaïne en amfetamine. Vanaf eind februari 2014 mocht hij zijn straf in Nederland uitzitten.