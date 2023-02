‘Garagehouder ontkent inbouwen verborgen ruimtes’

Connect on Linked in

In Rotterdam staat een man voor de rechter die ervan wordt verdacht verborgen ruimtes in auto’s te hebben gebouwd. Hij runde een inmiddels gesloten garage in het centrum van Rotterdam, aldus het Algemeen Dagblad. De politie vond in de garage van Khalid Y. (50) twee auto’s met verborgen ruimtes: een Peugeot Expert en een Citroën C3. De verdachte ontkent ook maar iets met die verborgen ruimtes te maken te hebben.

(beeld is uit archief)

Magneten

Het Openbaar Ministerie denkt dat hij speciaal voor drugscriminelen verborgen ruimtes inbouwde en verdenkt de man van voorbereidingshandelingen voor drugshandel. In oktober was er een inval in het bedrijf. Het bewijs tegen de man haalde de recherche uit chats die zijn verstuurd met de encryptiedienst Sky ECC.

Y. is volgens de Kamer van Koophandel de enige eigenaar van de garage aan de Drievriendenstraat. In de garage lagen ook onderdelen die worden gebruikt bij inbouwen van verborgen ruimtes, zoals plaatstaal, magneten en afstandsbedieningen.

Slecht Nederlands

De advocaat van de verdachte stelde dat zijn cliënt de berichtjes op Sky ECC niet kan hebben verstuurd omdat zijn cliënt te slecht Nederlands zou spreken en schrijven. De rechtszaak wordt later dit jaar voortgezet.

Wetswijziging

Er is een wetswijziging op komst die het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s, en ook het rijden met zo’n geprepareerde auto, strafbaar maakt. Er komt een celstraf van maximaal een jaar op ter staan en/of een boete van maximaal 9000 euro.

De personenauto’s die volgens de politie het meest geschikt zijn voor het inbouwen van verborgen ruimtes zijn de Kia Picanto, Renault Clio en de Volkswagen Golf VII. De officier van justitie schatte dat er in de regio Rotterdam ‘honderden’ geprepareerde auto’s rondrijden.