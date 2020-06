‘Garantie van België over detentie niks waard’

Connect on Linked in

De garantie van België dat een gedetineerde bij overlevering aan België in goede detentie-omstandigheden zou terechtkomen is niets waard gebleken. De rechtbank in Amsterdam had recent goedkeuring gegeven aan de overlevering van de man, mede omdat die garantie door België was gegeven.

Lek

Inmiddels is de man naar België overgebracht. Hij verblijft nu met drie anderen op een kleine cel waar slechts drie bedden zijn. Eén gedetineerde moet op de vloer moet slapen. Omdat het raam lek is loopt er bij regenbuien water over de vloer.

Advocaat Cem Polat: ‘Ik heb erop gehamerd dat de detentie zou moeten voldoen aan veilige omstandigheden wat betreft het coronavirus. Dat zou voldoende geregeld worden. Ook was er de toezegging dat hij op een één-persoomscel zou terechtkomen. Daar is niets van terechtgekomen. Ik ben daar flink van geschrokken.’

Contact

Volgens Polat schendt België hiermee de afspraken die met Nederland zijn gemaakt. Hij heeft aan de rechtbank gevraagd contact op te nemen met de behandelende rechtbank in België om hen ertoe te bewegen alsnog de garantie na te komen.

In de meeste Belgische huizen van bewaring en gevangenissen zijn de omstandigheden slechter dan in Nederland, onder meer omdat de gebouwen gedateerd zijn. In december vorig jaar bleek dat er in België sprake is van overbevolking van ongeveer 1.500 gedetineerden.