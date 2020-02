Gedetineerden krijgen telefoon en sleutel van cel

Connect on Linked in

Gedetineerden krijgen in de nabije toekomst een eigen telefoon op cel en een sleutel waarmee ze hun cel van buitenaf kunnen sluiten. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer geschreven naar aanleiding van een proef in de penitentiaire inrichting in Nieuwegein.

Werkdruk

De minister denkt dat er zo minder agressie van gevangenen ontstaat en dat de werkdruk voor bewaarders af zal nemen. De bedoeling is dat de gedetineerden een vaste beveiligde telefoon krijgen waarbij bepaalde nummers zijn afgesloten en waarvan niet onbeperkt gebruik kan worden gemaakt. De gesprekken zullen worden opgenomen en soms teruggeluisterd.

De gemeenschappelijke telefoons in de gang van penitentiaire inrichtingen zijn een bron van onderlinge conflicten tussen gedetineerden omdat er vaak ruzie ontstaat over het gebruik.

Vorig jaar adviseerden onderzoekers om gedetineerden telefoons op cel te geven.

Sleutel

Met de eigen celsleutel zullen gevangenen hun cel van buiten kunnen afsluiten om persoonlijke eigendommen af te schermen. Als een gedetineerde nu overdag een cel wil afsluiten moet daarvoor iedere keer een bewaarder met een sleutel worden geroepen. De minister hoopt ook door deze mogelijkheid de sfeer onderling tussen gedetineerden en tussen gedetineerden en bewaarders te verbeteren.

Volgens Dekker zullen in tien PI’s gevangenen nog dit jaar de telefoons kunnen gebruiken. Bij de andere PI’s is de aanleg van telefoons onderdeel van geplande verbouwingen.

Uitgezonderd van de maatregel zijn inrichtingen met een speciaal regime zoals de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, de terroristenafdeling of de afdelingen voor beheers-problematische gedetineerden (BPG’s).