Geen cel maar 180 uur taakstraf tegen medewerker Belastingdienst waar 9,2 ton cash lag

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag 180 uur taakstraf opgelegd aan een 53-jarige medewerker van de Belastingdienst voor het doorspelen van gegevens aan derden. Achter keukenplinten van de Amsterdamse woning van de man werd afgelopen zomer 920.000 euro aangetroffen. Het OM eiste drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, maar de man is door de rechtbank vrijgesproken van het witwassen van het bedrag.

Door Roel Janssen

De 53-jarige M.E. werkte sinds 2007 bij de Belastingdienst waar hij MKB-bedrijven controleerde op fraude. Medio 2020 meldde hij zich ziek. In juli 2022 werd hij aangehouden nadat de Rijksrecherche enkele maanden eerder een onderzoek begon. Dit onderzoek startte naar aanleiding van versleutelde berichten van berichtenservice Sky ECC waarin drie foto’s waren gedeeld, afkomstig van het computerscherm van een medewerker van de Belastingdienst. Het bleek te gaan om gegevens uit een systeem waarin te vinden is wie de eigenaar is van een bepaald kenteken, en wie de gezinsleden zijn.

10.000 euro

Volgens het OM zocht de man via zijn werkaccount gegevens op ‘die niets met zijn werkterrein te maken hadden’ en kreeg hij 10.000 euro voor ‘alle gegevens die men maar wenst’. Onderzoek naar de herkomst van de drie foto’s wezen in de richting van de ambtenaar. De man verklaarde vooral gegevens te hebben opgezocht voor mensen uit de Marokkaanse gemeenschap.

Geldkistjes

Bij de doorzoeking van zijn woning in Amsterdam werden achter losse plinten van het keukenblok vijf geldkistjes gevonden met in totaal 920.000 euro, in briefjes van 50 euro, 100 euro en 200 euro. De geldkistjes waren verdeeld over drie tassen. De inmiddels ontslagen medewerker verklaarde dat hij niet wist dat het geld in zijn woning lag, en ook dat hij niet wist hoe het geld daar kwam. Volgens het OM kan het niet anders dan dat het geld een criminele herkomst heeft en is er sprake van witwassen.

De rechtbank concludeert dat er van 1 augustus 2020 tot en met 11 juli 2022 sprake is van computervredebreuk wegens ‘het onbevoegd verrichten van bevragingen in de systemen van de Belastingdienst’, maar ziet geen bewijs voor witwassen.

‘Verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat het geld daar lag. Uit het dossier blijkt dat ook anderen de beschikking hadden over een sleutel van de woning van verdachte. Het dossier bevat geen bewijs dat verdachte wel wetenschap had van het geld in zijn woning.’

M.E. krijgt 180 uur taakstraf wegens computervredebreuk.

‘De door hem geraadpleegde informatie heeft hij voor zichzelf gebruikt en met anderen gedeeld. Het gaat om een groot aantal bevragingen over een langere periode. Een klein aantal bevragingen had betrekking op de privékring van verdachte, maar het overgrote deel van de bevragingen zijn gedaan voor mensen die contact zochten met verdachte of met hem in contact werden gebracht. Daarbij is ook door verdachte bevraagde informatie terechtgekomen bij personen die diep in het criminele milieu zitten.’

Hoewel justitie probeerde uit te zoeken of de 920.000 euro was verdiend met het doorspelen van informatie kon dit niet achterhaald worden door het ontbreken van loggegevens van de Belastingdienst.

Het is nog niet duidelijk of het OM in beroep gaat in de zaak.

De uitspraak is hier terug te vinden.