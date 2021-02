Geen 4 maar 6 jaar cel voor Bandidos-lid vanwege steekpartij in Tiel

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft woensdag een 37-jarig lid van motorclub Bandidos uit Gameren (Gelderland) veroordeeld tot zes jaar cel. De eis van het OM was vier jaar. De man stak in april 2019 tijdens een ruzie op de A15 bij Tiel-West een automobilist neer. Het 25-jarige Belgische slachtoffer raakte zwaargewond.

Kickboksers

De automobilist werd samen met zijn broer vlak voor de afrit bij Tiel-West ingehaald door de motorrijder, die dreigende gebaren maakte. Nadat ze werden klemgereden ontstond op de rand van de afrit een gevecht tussen het Bandidos-lid en de broers, beiden kickbokser.

Dna-sporen

Een van de broers werd neergestoken en had diepe snijwonden in zijn buik en arm. Hij overleefde de aanval ternauwernood. De 37-jarige verdachte liep een gebroken oogkas op en ziet zichzelf vooral als slachtoffer. Hij kon aan de hand van dna-sporen op zijn achtergebleven helm worden opgespoord. Zijn dna zat in de databank van justitie vanwege een eerdere veroordeling. Een buschauffeur die getuige was van de ruzie belde de ambulance nadat de motorrijder er vandoor ging.

Verboden wapenbezit

Toen de politie een week na de steekpartij de woning van het Bandidos-lid binnenviel, was hij spoorloos. Wel vonden agenten twee geweren en een pistool, waardoor de man ook voor verboden wapenbezit terechtstond. Eind april 2019 meldde hij zichzelf op het politiebureau.

Poging tot doodslag

Volgens de rechtbank is poging tot doodslag bewezen. Er is extreem geweld gebruikt en de rechtbank neemt het de dader kwalijk dat hij zich niet heeft bekommerd om het slachtoffer.

Naast de celstraf van zes jaar moet de 37-jarige man het slachtoffer ruim 21.000 euro schadevergoeding betalen.