‘Rechtbank: geen bewijs voor beschieten coffeeshop’

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam ziet geen bewijs dat Dinand van W. (21) op in de nacht van 13 op 14 maart coffeeshop Los Angeles in Amsterdam-Oost heeft beschoten. Dat schrijft Het Parool. Het besluit van de rechtbank kwam nadat dinsdag eerst nog de officier van justitie twee jaar cel eiste, een extra zware straf.

Schiphol

Formeel heeft de rechtbank nog geen uitspraak gedaan, maar heeft al wel laten weten dat Van W. op vrije voeten wordt gesteld, omdat de rechtbank onvoldoende bewijs ziet.

Van W. was in april op Schiphol gearresteerd met het vuurwapen dat volgens de politie bij de beschieting is gebruikt en op een van de kogelhulzen die in de buurt van de coffeeshop in de Derde Oosterparkstraat waren aangetroffen, zat zijn dna. Ook had Van W. kort voor de schietpartij op een van zijn telefoons gezocht op de locatie van de coffeeshop, en na de schietpartij op 112-meldingen en nieuwsberichten over de beschieting.

Twijfel

Advocaat Johan Mühren had gevraagd zijn cliënt integraal vrij te spreken omdat ‘niet buiten redelijke twijfel’ is dat Van W. de man was die op de coffeeshop schoot.

Op camerabeelden is Van W. volgens Mühren niet te herkennen. Zijn dna moet op een ander moment op de huls en het wapen zijn terechtgekomen, stelt de advocaat.

Explosie

Burgemeester Femke Halsema liet coffeeshop Los Angeles jaren geleden sluiten na eerdere incidenten. De Raad van State besliste begin dit jaar dat Halsema het besluit onvoldoende gemotiveerd had. Daarna volgde in maart de schietpartij in de Derde Oosterparkstraat.