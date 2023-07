‘Man met wapen op Schiphol verdacht van beschieten coffeeshop’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Een 21-jarige man die in april werd aangehouden op Schiphol met een vuurwapen op zak is ook verdacht van het schieten op een coffeeshop aan de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost. Volgens Het Parool is de verdachte D. van W. uit IJmuiden.

Schiphol

Van W. was op 16 april met een vriend op Schiphol in de buurt van de paspoortcontrole. Omdat ze zich apart gedroegen en geen bagage bij zich hadden werden ze staande gehouden en gefouilleerd door de Koninklijke Marechaussee. De IJmuidenaar bleek een vuurwapen in zijn schoudertasje te hebben en werd gearresteerd.

Die aanhouding volgde overigens op de aanhouding op Schiphol van twee mannen van 20 en 22 jaar eind maart. Die werden met twee vuurwapens opgepakt door de marechaussee op Schiphol Plaza. Ze waren afkomstig uit de omgeving van Amsterdam.

Kogelhuls

Na de aanhouding van Van W. op Schiphol bracht nader onderzoek hem in verband met de schietpartij bij de coffeeshop in de nacht van 13 op 14 maart rond 03.30. Het dna van Van W. zat op een van de kogelhulzen die in de Derde Oosterparkstraat zijn gevonden. Hij is op 5 juli voor de beschieting in zijn cel aangehouden. Maandag besloot de rechtbank dat hij hiervoor nog zeker 90 dagen in de cel moet blijven.

Geen bewijs

Zijn advocaat Johan Mühren zegt tegen Het Parool dat het dna niet bewijst dat zijn cliënt de persoon is geweest die geschoten heeft. Van W. zegt dat hij het wapen had uitgeleend. De advocaat zegt dat het dna alleen bewijst dat hij de huls op enig moment kan hebben aangeraakt.

Van W. heeft volgens de recherche kort na de schietpartij op zijn telefoon gezocht op 112-meldingen en later nieuwsberichten over de beschieting aangeklikt.

‘Pand niet geraakt’

Overigens is het onzeker of vast staat dat bij de schietpartij in maart het pand van de coffeeshop is geraakt. Er is waarschijnlijk wel geschoten in de straat omdat er hulzen gevonden zijn. Maar de coffeeshopeigenaar die het pand huurt kwam kijken en constateerde dat er geen kogelinslagen waren. Hij heeft de politie in maart daarover op de hoogte gesteld. Een buurtbewoner maakte hier een video van (zie onder).

Burgemeester Femke Halsema had coffeeshop Los Angeles al laten sluiten na eerdere incidenten in de afgelopen jaren. In september 2018 ontplofte een krachtige vuurwerkbom waarbij de coffeeshop en omliggende woningen schade opliepen. De shop had een slechte reputatie omdat er probleemjongeren en criminelen samenkwamen. Sindsdien is het pand gesloten.

Nieuw besluit

De coffeeshophouder, die het pand huurt, heeft toen een procedure over de sluiting bij de Raad van State gevoerd. De Raad van State besliste begin dit jaar in het voordeel van de eigenaar van de coffeeshop. De burgemeester had het besluit over de sluiting onvoldoende gemotiveerd. Ze moest binnen zes weken met een betere motivatie komen en een nieuw besluit nemen over sluiting, vergunning en gedoogverklaring.

Na die uitspraak was er in februari opnieuw een incident. Anders dan Het Parool schrijft was er geen ontploffing. Wel was de coffeeshop beklad met tekst waarin de woorden ‘300 kilo’ en ‘dood’ voorkwamen. In maart werd er in de buurt van de shop vervolgens geschoten.

Daarna nam de burgemeester de formele beslissing om het (nog steeds dichtgetimmerde) pand opnieuw te sluiten. De coffeeshopeigenaar, die het pand huurt, heeft inmiddels ook tegen dit besluit weer een procedure aangespannen.