Geen cel maar taakstraf voor oud-politiecommissaris Smit

Connect on Linked in

De 68-jarige oud-commissaris van de Amsterdamse politie Ad Smit is door de rechtbank van Amsterdam schuldig bevonden aan verduistering. Tussen 2009 en 2014 trakteerde hij zijn familieleden met geld van de politie op chique diners en toegangskaarten voor voetbalwedstrijden en concerten. Hij krijgt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd.

Representatiebudget

De politieambtenaar had als districtschef bij de politie Amsterdam-Amstelland jaarlijks een representatiebudget van 15.000 tot 20.000 euro tot zijn beschikking. Dat geld gaf hij uit aan onder andere etentjes, bezoek aan voetbalwedstrijden en aan concerten met zakenrelaties. Ook beloonde hij op deze manier wel eens een politieambtenaar als deze iets bijzonders had gedaan, bijvoorbeeld een bijzondere aanhouding.

Verder trakteerde hij regelmatig ook zijn eigen familieleden.

Het Openbaar Ministerie vond veel van deze gevallen onrechtmatig. De officier van justitie had negen maanden cel geëist.

Trakteren collega’s

De rechtbank stelt vast dat de financiële registratie- en controlemechanismen ten aanzien van het gebruik van het representatiebudget tekortschoten: er waren te weinig regels of kritische aandacht voor de wijze waarop de budgetten werden gebruikt. Mede gelet daarop concludeert de rechtbank dat er onvoldoende bewijs is dat Smit strafbaar heeft gehandeld in gevallen waar collega’s van hem op kosten van het representatiebudget een wedstrijd of een concert bijwoonden. De rechters spreken hem dan ook van deze feiten vrij. Ook is er geen bewijs dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting.

Familie bij Okura en Ajax

Ten aanzien van zijn familieleden handelde hij wél strafbaar, vindt de rechtbank. De rechtbank stelt vast dat tussen 2009 en 2014 meerdere van zijn familieleden geregeld naar Ajax gingen. Ook aten ze bij Maison van den Boer, en ze gingen naar een aantal concerten. Twee maal werden ze getrakteerd op eten in een restaurant van het Okura Hotel, dat was op kosten van de politie en zonder dat daar een werkgerelateerde aanleiding voor was.

De rechtbank rekent het Smit aan dat hij het aanzien en de integriteit van politie schade heeft berokkend. Strafverminderend vindt de rechtbank dat Smit lang op zijn proces heeft moeten wachten.

De Nationale Politie had in de zaak een schadevergoeding van bijna 50.000 euro geëist. Daarvan wil de rechtbank slechts ruim 2000 euro toewijzen. Dit heeft ermee te maken dat niet is gebleken welke exacte wedstrijden en diners door welke familieleden zijn bezocht. De rechtbank heeft ook te weinig aanknopingspunten om een schatting te kunnen maken. De politie kan hiervoor nog naar de civiele rechter stappen.