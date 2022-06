Geen doorbraak met miljoen tipgeld in zaak Tanja Groen

Connect on Linked in

Het via een stichting bijeengebrachte tipgeld van een miljoen voor de oplossing van de verdwijning van Tanja Groen in 1993 heeft niet tot een doorbraak in de zaak geleid. Na een jaar is de deadline voor tipgevers verstreken. Wel zijn er 1000 tips binnengekomen, waarvan de laatsten nog worden onderzocht door de politie.

Vermissing

Via de stichting De Gouden Tip is het afgelopen jaar geprobeerd een doorbraak voor elkaar te krijgen in de zaak van de vermissing van Tanja Groen, in Limburg, in 1993. Dat moest gebeuren met een miljoen euro tipgeld, die via crowdfunding bij elkaar was gebracht.

De stichting was onder meer een initiatief van de om het leven gebrachte misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij was van mening dat een relatief laag bedrag van 10.000 of 15.000 euro mensen minder snel over de streep zou trekken om iets te vertellen.

Tips

Gisteren maakte De Vries’ dochter Kelly bekend dat er 1000 tips binnen zijn gekomen in de zaak, maar dat geen van die aanwijzingen tot een doorbraak heeft geleid. Over de tips: ‘Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en de concrete tips zijn – anoniem – doorgestuurd naar het cold case team Limburg.’

Dat team bekijkt momenteel de laatste tips. De 1 miljoen blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip, totdat het cold case-team alle tips die tot 23 juni 2022 bij Stichting De Gouden Tip zijn binnengekomen heeft onderzocht. De stichting verwacht verder voor het einde van het jaar bekend te maken hoe het onderzoek is afgerond.

Streefbedrag

Justitie en politie ondersteunden de actie. De beloning van een miljoen euro was voor het terugbrengen van Tanja Groen. Alles dat boven het streefbedrag van een miljoen euro uitkomt, zal worden ingezet voor andere cold cases, laat de stichting weten. De mogelijkheid om met tips in de zaak van Tanja te komen, eindigde gisteren.

Verdwenen

De 18-jarige Tanja Groen verdween na een studentenfeestje in Maastricht en kwam nooit aan bij haar studentenkamer in Gronsveld, zo’n tien kilometer verderop. Haar fiets en spullen zijn ook nooit teruggevonden.