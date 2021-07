Miljoen voor Tanja Groen is ‘droom’ voor Peter R. de Vries

Connect on Linked in

De actie ‘Breng Tanja Thuis’ op Omroep Max heeft dinsdagavond meer dan een miljoen euro opgeleverd. Dat geld, dat is opgehaald voor een stichting van Peter R. De Vries, zal worden uitgeloofd aan de gouden tip in de zaak van Tanja Groen, of moet bijdragen aan de oplossing van vergelijkbare zaken.

Hoge opbrengst

De ouders van Tanja Groen reageerden bij Omroep Max geëmotioneerd op de hoge opbrengst van de actie. Peters vriend en misdaadjournalist Simon Vuyk lichtte in Op1 toe hoe het geld zal worden aangewend.

Beloning

‘Concreet is de actie gericht op het kunnen uitloven van een beloning voor de gouden tip voor het terugbrengen van Tanja Groen bij de ouders, door de zaak op te lossen.’

Vuyk licht toe: ‘Dat is natuurlijk een moeilijk te bereiken gouden tip, maar dat geld hebben we nu. Het doel is bereikt, we kunnen dat gaan uitkeren, als die ene persoon of meerdere personen die dat weten, hiermee komen. Doe het, zou ik tegen ze willen zeggen. Het kan anoniem, op allerlei manieren waarop dit kan worden gegarandeerd. Dat is ons hoofddoel.’

Het tipgeld is een jaar geldig, meldde Op1 gisteravond. Op de site van De Vries’ stichting De Gouden Tip is te lezen dat de tip tot 23 juni 2022 geldig is. De voorwaarden voor de geldigheid van de tip staan hier.

Deze tekst gaat onder de reclame verder

Geschokt

Nu het miljoen bereikt is, wil men doorgaan met inzamelen van fondsen, aldus Vuyk: ‘Want Peter wil met de stichting de gouden tip de ruimte creëren om ook andere vastgelopen zaken, waardoor we met zijn allen geschokt door zijn geraakt, op te proberen te lossen.’

‘Het geld dat bovenop de miljoen komt, dat hebben we daar sowieso al voor. Als deze zaak niet zou worden opgelost, dan is het keurig geregeld allemaal dat we het bedrag gaan gebruiken voor een andere zaak van hetzelfde niveau.’

Het gaat er volgens de voormalige collega van Peter R. de Vries nu vooral om dat er hoop geboden worden kan aan de ouders van Tanja Groen: ‘De oplossing van de zaak is nu een miljoen waard, en dat biedt ze een ongekende erkenning voor hun leed. Dus het is een ongelofelijk mooi resultaat, dat ons de kans biedt om met de zaak aan de gang te gaan.’

Aandacht

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) gaf in de uitzending aan dat ze ‘ontroerd’ is door de actie, en dat ze denkt dat ook andere nabestaanden in vergelijkbare zaken hierdoor het gevoel kunnen krijgen dat er iemand naar ze omkijkt. ‘Het gaat erom dat je voortdurend aandacht blijft vragen voor cold case-zaken.

Toestand

De volwassen kinderen van Peter R. De Vries gaven dinsdagavond, tijdens de actie voor de stichting in de zaak Tanja Groen op Omroep Max, een verklaring voor camera. Kelly de Vries vertelde over de toestand van Peter R. De Vries: ‘Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker, dus daar kunnen we ook nog niet zoveel over vertellen. We weten wel dat hij in goede handen is en dat de doctoren en de deskundigen fantastisch werk leveren.’

Zijn zoon Royce gaf aan dat het ‘een droom is voor zijn vader om deze zaak, en andere zaken tot een oplossing te brengen.’

Gezocht

De 18-jarige uit Schoorl afkomstige Tanja Groen verdween op 31 augustus 1993 spoorloos, nadat ze terug naar huis fietste na een feest in Maastricht van haar studentenvereniging. In het afgelopen jaar werd nog gezocht naar het lichaam van Groen, in de buurt van Eindhoven, en op een begraafplaats bij Maastricht. Dat leverde geen resultaat op.

Doneren aan stichting De Gouden Tip van Peter R. De Vries kan via het volgende telefoonnummer: 0800-1336 (gratis). Of via deze pagina op de site.

www.stichtingdegoudentip.nl