Geen drugsvondst voor politie bij inval sportschool

De politie heeft woensdagavond een inval gedaan in drie panden, en een vastgoedbedrijf in Almelo. Na een tip over harddrugs, trof de politie er niets aan.

Ingeslagen

De actie begon bij een sportschool in Vroomshoop. Daar werd de glazen voordeur van de voormalige Sportstudio Twente ingeslagen, waarna de politie het leegstaande bedrijfsverzamelgebouw doorzocht. Dat meldt de krant Tubantia donderdagmiddag.

Niks

De politie meldt dat ze informatie had gekregen op basis waarvan ze op zoek ging naar een grote hoeveelheid harddrugs. De doorzoeking leverde alleen niks op. Bij de actie werden ook geen aanhoudingen verricht.

Wel vond er ook een inval plaats bij een vastgoedondernemer die de politie in het verleden verdacht was van het faciliteren van de productie van hennep en van synthetische drugs. De politie kan vanwege privacy niet zeggen of hij verdachte is.

Veroordeeld

Bij een inval in 2020 bij de sportschool in Vroomshoop werden diverse verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de productie van crystal meth. Zij zijn in maart van dit jaar veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Sportschoolhouder Harry A. kreeg een gevangenisstraf van 36 maanden opgelegd.