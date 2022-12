Geen zes maar acht jaar cel voor dodelijke mishandeling pakketbezorger

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag een 30-jarige man uit Hoogvliet veroordeeld tot acht jaar celstraf voor de zware mishandeling van een PostNL-pakketbezorger, die een paar dagen later aan zijn verwondingen overleed.

Pakket afgemeld

De pakketbezorger was op 21 februari 2022 bij de verdachte aan de Steurweg in Hoogvliet om een pakketje af te leveren. Toen de verdachte niet thuis leek te zijn, meldde de bezorger het pakket in de computer af en wilde weer vertrekken. De verdachte, die toch thuis was, kwam achter de bezorger aan en vroeg om het pakket. Dat bleek niet mogelijk omdat afgemelde pakketten volgens de regels niet alsnog ter plekke overhandigd kunnen worden.

Kickbokservaring

In de discussie die daarop volgde is de situatie volledig geëscaleerd en heeft de verdachte – die kickbokservaring heeft – de pakketbezorger zo hard geslagen en getrapt dat het slachtoffer meerdere breuken aan de voorkant van zijn gezicht heeft opgelopen. Volgens de verdachte deed hij dat uit zelfverdediging maar daar gaat de rechtbank niet in mee.

De verdachte had volgens de rechtbank geen noemenswaardig letsel en was tijdens de worsteling duidelijk de bovenliggende partij. Het slachtoffer vormde voor hem geen enkele bedreiging.

Het OM eiste eerder een celstraf van zes jaar, maar de rechtbank vindt dat die straf geen recht doet aan wat er is gebeurd en legt acht jaar cel op.

De rechtbank op zitting:

‘Er was geen enkele rechtvaardiging om de pakketbezorger – die gewoon zijn werk deed – fysiek aan te vallen en zwaar toe te takelen. Het is daarnaast bijzonder triest dat het slachtoffer – die net vader was geworden – een echtgenote en twee jonge kinderen achterlaat. De echtgenote en schoonvader van het slachtoffer hebben op de zitting op indringende wijze verteld over hun verlies. De verdachte heeft hun levens en die van de andere nabestaanden onherstelbaar beschadigd.’

De 30-jarige verdachte moet aan het gezin van het slachtoffer in totaal ruim 170.000 euro aan materiële en immateriële schade betalen, waaronder gederfd levensonderhoud en affectieschade.