Gegijzelde buschauffeur met kokend water overgoten

De gijzeling van twee buschauffeurs van Arriva, maandagochtend in Bergen op Zoom, verliep zeer gewelddadig. Volgens BN/ De Stem gebruikten de overvallers kokend water en duwden ze een pistool in de mond van één van de slachtoffers. Ook deelden ze flinke klappen uit waardoor een chauffeur gewond raakte.

Grof geweld

Dat hebben meerdere bronnen binnen de busonderneming tegenover BN DeStem verklaard. Het is volgens de bronnen heftiger geweest dan Arriva naar buiten heeft gebracht. De politie zegt desgevraagd dat er sprake is geweest van ‘grof geweld’.

De indringers waren gegemaskerd en bewapend. Om 06.30 gijzelden ze in de busremise van Arriva twee oudere chauffeurs, een man en een vrouw. De twee stonden doodsangsten uit.

Aparte ruimte

De man werd in een aparte ruimte bij de kantine mishandeld. Hij werd geslagen en liep daarbij verwondingen aan zijn arm op. De vrouw werd met de dood bedreigd, kreeg een pistool in haar mond geduwd en kreeg kokend water over delen van haar lichaam gegoten.

De daders riepen voortdurend om camerabeelden die op het remiseterrein en/of in de bussen gemaakt waren. Niet duidelijk is om wat voor beelden het precies ging.

Nietsvermoedend

Arriva bracht deze week naar buiten dat een andere medewerker de mannen zou hebben weggelokt, maar dat blijkt niet waar te zijn.

Toen deze medewerker nietsvermoedend binnenkwam werd hij ook gegijzeld. De overvallers eisten van hem dat hij hen naar de plek zou leiden waar camerabeelden opgeslagen worden. Bij vertrek viel de deur echter in het slot en ging niet meer open. De gijzelaars waren op dat moment nog in de kantine en de medewerker kon er vandoor gaan. Hij reed naar een tankstation in de buurt en waarschuwde de politie. De overvallers reden achter hem aan maar kozen er vervolgens voor om te vluchten.

De daders zijn overigens maandag opgenomen door bewakingscamera’s. De politie zal die beelden mogelijk later naar buiten brengen.