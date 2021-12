Gekissebis over de moord op Ranko Scekic

Connect on Linked in

Tijdens de zitting van donderdag in het Marengo-proces stonden – zoals te verwachten – de meningen van verdachte en kroongetuige Nabil B. en hoofdverdachte Mo Razzouki over de toedracht van het doodschieten van Ranko Scekic lijnrecht tegenover elkaar. Hebben de twee tezamen Scekic geobserveerd, voordat die op 22 juni 2016 even na 21.45 werd neergemaaid met een machinepistool, of niet?

Door @Wim van de Pol

B. zegt op 21 en 22 juni in de buurt van de woning van Scekic te zijn geweest omdat hij van Mo’s broer Saïd Razzouki en Ridouan Taghi opdracht had hem te observeren. Eerder – zegt B. – maakte hij al foto’s van Scekic in opdracht van Mohamed Razzouki, die dat weer ontkent. B. zei verder instructies van Saïd Razzouki te hebben ontvangen middels een pgp-telefoon. Ook verklaarde B. in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn met Saïd een tas vuurwapens te hebben opgehaald. Door Saïd Razzouki werden er AK-47’s getest vanuit een rijdende auto op snelwegen A2 en A27, zo zei B. eerder in een verklaring.

Nabil B. zei goed te hebben geweten dat de observaties bedoeld waren om Scekic te liquideren. Aan diens vrouw en kinderen had hij geen gedachten gewijd, hij was ‘in focus’, ‘ik stond er niet bij stil’.

‘Het is begonnen’

Op de zomeravond van 22 juni berichtte Nabil B. per pgp-telefoon rond 21.45 aan Saïd Razzouki, zo zegt hij, dat hij Ranko Scekic zijn huis uit zag komen in gezelschap van een andere man in een groen shirt. De twee sloegen de hoek om en verdwenen uit zijn zicht. Nabil B. ging ervan uit dat daar Mohamed Razzouki de observatie zou overnemen. Toen zegt hij plotseling Scekic terug te hebben zien rennen in de richting van diens woning. ‘Het is begonnen’, dacht Nabil B.. Hij maakte dat hij weg kwam. Even later kreeg hij een bericht doorgestuurd:

Hahahaha, die waterhoofd leeft niet meer. Hij heeft zes kogels in z’n hoofd.

Volgens Nabil B. zou Taghi die boodschap hebben gestuurd aan Saïd Razzouki die het weer naar hem doorstuurde. B. zei het te weten als berichten van Taghi waren, door diens taalgebruik. Zo zou Taghi in zijn woorden vaak y gebruiken in plaats van ij.

Sportschool

Een vraag die nu bij de rechtbank ligt is of het waar is dat Mohamed Razzouki met B. samen Scekic heeft geobserveerd. Mo Razzouki: ‘ik was in de sportschool toen Scekic werd geliquideerd. Dat was mijn tweede huis.’ Hij zegt een helikopter van de politie te hebben gehoord toen hij na het tijdstip van de moord de sportschool uitkwam. Hij zegt dat ook met de registratie van een sportschoolpasje te kunnen bewijzen.

Er zijn geen pgp-berichten tussen Mo Razzouki en Nabil B. over de moord op Scekic. Die hadden de kwestie over de aanwezigheid van Razzouki bij de liquidatie misschien kunnen verhelderen.

McDonalds

B. zegt na de moord samen met de broers Razzouki naar McDonalds te zijn gegaan en daarna naar de Platinum Lounge in Utrecht-Overvecht.

Verder zegt hij samen met Mo Razzouki een demper en delen van een machinepistool te hebben af- en doorgeslepen en de stukken in het water te hebben gegooid met Mo Razzoukki. Er zijn inderdaad op die plaats delen van een machinepistool gevonden. Maar Razzouki ontkent zijn aanwezigheid daarbij.

Bilthoven

Op de zitting las een rechter stukken uit het dossier voor waaruit het beeld ontstaat dat Ridouan Taghi niet alleen via de broers Razzouki instructies gaf. Justitie stelt dat met de telefoon van Taghi ook rechtstreeks instructies aan de schutters werden doorgegeven. Ook zou Taghi persoonlijk een woning aan de Kometenlaan in Bilthoven hebben geregeld waar de schutters na afloop gingen schuilen. De bewoners van dat huis waren op vakantie. Nabil B. zegt dat hij de huissleutels heeft laten kopiëren en heeft afgegeven aan iemand van de groep.

In het Marengo-proces staan geen verdachten terecht voor het doodschieten van Ranko Scekic. Er zijn wel personen bij justitie in beeld maar kennelijk is het bewijs tegen hen niet overtuigend genoeg om hen te kunnen dagvaarden voor de rechtbank.

