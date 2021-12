Taghi: liever dood of levenslang dan praten over anderen

Connect on Linked in

De Amsterdamse rechtbank maakte dinsdagmiddag in de beveiligde zaal in Amsterdam-Osdorp een begin met de inhoudelijke behandeling van de zaak over de liquidatie van Utrechter Ranko Scekic (foto) op 22 juni 2016 voor zijn huis in Utrecht-Overvecht. Die zaak is een belangrijk onderdeel in het Marengo-proces (over tal van liquidaties) omdat de hoofdverdachten én kroongetuige Nabil B. verdacht worden van medeplegen van die moord.

Zowel Ridouan Taghi als de broers Razzouki en ook (onder meer) de kroongetuige hielden zich bezig met het voorbereiden van de moord op deze Scekic, denkt de recherche. Scekic werd gezien als een vriend van een een man die verklaringen had afgelegd over Taghi, Ebrahim B. (alias “De Slager”, omdat zijn vader een slagerij had in Amsterdam). Dat gebeurde toen de recherche bezig was met het onderzoek 26Koper naar een groep mannen die een grote voorraad wapens beheerden en verschillende personen observeerde en fotografeerde. Ook van Scekic maakten de verdachten beelden. Volgens het Openbaar Ministerie deden ze dat in opdracht van de groep van Ridouan Taghi.

Pakken

De rechtbank wil kroongetuige Nabil B. horen over zijn eerdere verklaring dat Ridouan Taghi opdracht had gegeven voor de liquidatie van Scekic en dat tegelijk ook B. en en een andere persoon (ene “Chino”) op zijn lijstje stonden. Er zou volgens de kroongetuige al eerder een conflict zijn geweest tussen Ebrahim B. en Taghi. Deze B. heeft tegen rechercheurs van het onderzoek 26Koper verteld te weten dat Taghi opdracht had gegeven om hem te vermoorden, en ook zei hij dat Taghi en Said Razzouki hem probeerden te ‘pakken’ via zijn vrienden Ranko Scekic en die andere persoon.

De vlam slaat volgens de recherche in de pan als de groep er niet in slaagt B. te vinden maar tegelijk in de gaten krijgt dat een vriendje van B. en Scekic in Utrecht Saïd Razzouki lijkt te observeren. De politie noteert de volgende pgp-berichten, die Taghi aan Saïd Razzouki zou hebben gestuurd:

Maak je niet druk maar je moet weten als slager gaat slapen moet ook die yoego en chino en zyn broertje! En die neefje van bagdad waar jy altyd mee zit zyn broer die is altyd met slager weet alles broer (…) Ok broer ga er nu 24 op klaar dan chino en yoego kan ik vandaag direct doen

Scekic wordt op 22 juni 2016 als hij uit zijn huis naar buiten stapt vanaf de overkant van de straat doorzeefd met een serie kogels. Een schutter maakt de zaak daarna van korte afstand af. De politie vindt op straat 27 uitgeworpen hulzen.

Ebrahim B. noch Chino zijn door een rechter-commissaris in het onderzoek ondervraagd, omdat ze onderdoken en onvindbaar bleven.

Liever dood

De rechtbank ondervroeg dinsdag onder meer de verdachte Mohamed El A. die van een pgp-adres instructies kreeg over deze liquidatie, zo zegt de politie. El A. heeft de naam Taghi niet genoemd in een eerdere verklaring maar wel erkend die berichten te hebben ontvangen. Dinsdag beriep hij zich op zijn zwijgrecht, net als de andere verdachten. Of de berichten inderdaad door Taghi zijn verstuurd, daarover zal de rechtbank uiteindelijk oordelen.

Ridouan Taghi was door de rechtbank verplicht gesteld om vandaag te komen. Taghi liet de rechtbank weten eveneens niets te willen zeggen:

Ik kan helaas niks erover zeggen. Ik ga nog liever dood of levenslang in isolatie dan dat ik ooit iemand z’n naam zal noemen of vrij zal pleiten.

Donderdag wil de rechtbank doorgaan met de behandeling van de zaak 09Kreta over de moord op Scekic en de voorbereiding van moord op B. en “Chino”.

