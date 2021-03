‘Geliquideerde Henk Wolters ripte kilo coke van Zwolse moordverdachte’

Connect on Linked in

De 44-jarige Zwollenaar Michel “De Gier” B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Henk “Oortje” Wolters (52), zou uit zijn geweest op wraak nadat hij door Wolters en enkele lokale criminelen werd geript van een kilo cocaïne. Dat schrijft De Stentor. B. werd onlangs aangehouden voor een grote wapenvondst op een Zwols landgoed, maar is inmiddels ook moordverdachte.

Nadat Henk Wolters op 31 december 2019 bij zijn woning in de Zwolse wijk Kamperpoort werd doodgeschoten, zou volgens De Stentor de naam van B. al rond hebben gezongen in het criminele milieu. Hij en Wolters zouden samen hebben gehandeld in wapens en drugs. Nadat het slachtoffer met enkele andere criminelen “De Gier” zou hebben geript van een kilo coke en waarschijnlijk twee wapens, zou “De Gier” Wolters uit de weg hebben laten ruimen.

Opvallend Facebook-bericht

Op Nieuwsjaarsdag 2020 plaatste Michel B. op zijn Facebook-pagina het opvallende bericht: ‘Ik ben vandaag zo vrolijk’. Volgens ingewijden slaat dat op de dood van Wolters. B. zou een schutter aangestuurd hebben. “De Gier” en zijn advocaat ontkennen de beschuldigingen.

De politie verdenkt B. van betrokkenheid bij een ondergronds wapendepot op het Zwolse landgoed Schellerberg, maar wil niet zeggen of er meer bewijs is tegen “De Gier”.

Fors strafblad

Michel B. heeft een flink strafblad. Hij werd eerder veroordeeld voor doodslag, wapenbezit en wapenhandel. Op zijn elfde was hij samen met zijn beste vriend Marco Ros (18) al verdachte in de moordzaak op de 13-jarige Hakim El Harchi uit Voorthuizen. Uiteindelijk wordt B. niet vervolgd en Ros vrijgesproken.

Dodelijk schietincident

In 1994 is de dan 18-jarige “De Gier” met diezelfde Marco Ros wapens aan het schoonmaken in een pand aan de Venestraat tegenover station Zwolle. B. schiet Ros dood met een kogel en verklaart dat het een ongeluk was: hij dacht dat het pistool niet was geladen. In de woning was ook een getuige aanwezig. De rechtbank veroordeelt “De Gier” tot vier jaar cel.

Wapenhandel

In 2005 dook de naam van B. op in een onderzoek naar wapenhandel in het Drentse De Wijk, samen met een Bosnische familie. Hij wordt vrijgesproken, maar krijgt wel een jaar celstraf voor het bezit van wapens en drugs. Een jaar later worden in een schuur in Meppel zeventien vuurwapens gevonden die de politie koppelt aan B. Hij krijgt drie jaar cel.

Daarna wordt hij lid van het chapter Kampen van motorclub Hells Angels.

Invallen

Op 16 maart vielen arrestatieteams zijn woning in Zwolle en die van zijn vriendin in Meppel binnen. Hoewel B. niet aanwezig is, meldt hij zichzelf ’s middags op het politiebureau in Zwolle, waar hij wordt gearresteerd.

De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de partij wapens op het landgoed. Sinds deze week wordt hij ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Henk Wolters.