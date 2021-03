Moordwapen Henk Wolters zat verstopt op Zwols landgoed (VIDEO)

Connect on Linked in

Het automatisch vuurwapen waarmee op oudejaarsavond 2019 Zwollenaar Henk Wolters werd doodgeschoten, zat verstopt op het particuliere landgoed Schellerberg in Zwolle. In dat bosperceel vlakbij het rangeerterrein van station Zwolle vond de politie in september 2020 een verborgen opslagplaats met tientallen automatische wapens. De wapens zijn onderzocht en dat leverde een match op met de moordzaak. Dat meldde Opsporing Verzocht dinsdag in een uitzending.

De politie bracht sinds september vrijwel niets naar buiten over de wapenvondst op het landgoed. Daar werden ingegraven vaten gevonden met tientallen wapens en munitie. Het terrein werd 24 uur per dag bewaakt terwijl onderzoekers het gebied uitkamden met o.a. speurhonden en metaaldetectors.

Anonieme brief

Na de wapenvondst werd op het politiebureau in Zwolle een anonieme brief bezorgd, waarin stond dat er een verband was met de wapenvondst en Wolters. Onderzoek heeft uitgewezen dat één van de wapens die onder de grond is gevonden, is gebruikt bij de moord op Wolters. Op het moordwapen wordt nog extra onderzoek verricht, om te kijken of er mogelijk dna van de schutter op zit. De recherche komt graag in contact met de afzender van de anonieme brief.

Ruzie

Henk Wolters werd op oudejaarsavond 2019 vlakbij zijn woning in de wijk Kamperpoort doodgeschoten. Een dag voor de liquidatie had hij in de binnenstad ruzie met een donkere man op een fiets. Mogelijk ging het om een verkeersruzie, maar de politie houdt rekening met meerdere scenario’s rondom de moordzaak, waarbij nog geen verdachte is aangehouden.

‘Macan’

Volgens RTV Oost is tijdens het strafproces ‘Macan’ dat afgelopen jaar plaatsvond tegen verschillende leden uit de organisatie van Wolters, duidelijk geworden dat het slachtoffer veel zaken deed met twee andere Zwolse wapenhandelaren. Het zou gaan om Michel “De Gier” B. en Saber G. Die zouden volgens ingewijden dit soort wapentuig wel kunnen bezitten, maar dat moet politieonderzoek uitwijzen.

Henk Wolters werd verdacht van het leiding geven aan een groep die in wapens en drugs zou hebben gehandeld. In juli vorig jaar werden verschillende verdachten in het onderzoek ‘Macan’ veroordeeld tot cel- en taakstraffen.

In het moordonderzoek is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de dader(s).