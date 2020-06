Geliquideerde “Junny” Frans herdacht op moordplek Rotterdam (VIDEO)

Connect on Linked in

Familie, vrienden en buurtbewoners hebben donderdag aan de Bramentuin in Rotterdam-IJsselmonde een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de op 29 mei geliquideerde Merwin “Junny” Frans (30). De herdenking in de straat ging gepaard met een optreden van een brassband en een rijdend saluut van ongeveer twintig motorclubleden. Het voorarrest van twee verdachten van de fatale schietpartij is dezelfde dag met twee weken verlengd.

Donkere bestelbus

Merwin “Junny” Frans werd op vrijdag 29 mei om 07.00 uur voor zijn woning aan de Bramentuin in Rotterdam doodgeschoten. Twee verdachten, een 21-jarige man uit Dordrecht en een 20-jarige verdachte uit Capelle aan den IJssel werden na een korte achtervolging aangehouden door de politie. De twee zouden vanuit een donkere bestelbus vier tot zes kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. De verdachten sloegen op de vlucht richting de Stadionlaan waar ze overstapten in een andere auto en agenten de achtervolging in zetten. Nadat ze de macht over het stuur verloren en tegen een andere auto botsten, werden de verdachten kort daarna aangehouden. In de vluchtauto lag een vuurwapen.

Rijdend saluut

De Rotterdamse Curaçaoënaar “Junny” Frans is afgelopen donderdag op de plek van de liquidatie herdacht door nabestaanden, vrienden en buurtbewoners. Dat gebeurde onder begeleiding van een brassband en een oorverdovend motorgeluid tijdens een rijdend saluut door een twintigtal motorrijders. De rechter-commissaris besliste donderdag tevens om de hechtenis van de twee moordverdachten met minstens veertien dagen te verlengen.

4200 kilo coke



Het motief voor de liquidatie ligt volgens bronnen in het drugsmilieu. Eind april werd in de Antwerpse haven een grote partij cocaïne van 4200 kilo onderschept, waarbij volgens ingewijden vier groepen criminelen en twee investeerders betrokken waren. Na de in beslag name van de partij coke werden in België veertien verdachten, onder wie meerdere jonge Rotterdammers en Amsterdammers van Surinaamse en Antilliaanse afkomst gearresteerd.

Vier liquidaties in zes weken

De lading drugs zou zijn ingevoerd door een Amsterdamse bende. Doordat investeerders zwaar getroffen zijn door de ‘verdwenen’ partij cocaïne zouden de spanningen tussen verschillende groeperingen steeds verder zijn opgelopen, met verschillende liquidaties als gevolg. Op 25 april werd in Dordrecht Curaçaoënaar Johnny Henriques (42) geliquideerd. Gevolgd door de liquidaties in Rotterdam van de Marokkaanse Ibrahim Azaim (25) op 10 mei, Junny Frans (29 mei) en de Turkse Cevat Bozdag (58) op 5 juni.