‘Geliquideerde Zwollenaar stond op dodenlijst’

Henk Wolters (foto) die op Oudejaarsavond 2019 werd geliquideerd in de buurt van zijn woning in Zwolle stond op een dodenlijst. Dat zegt Jan-Hein Kuijpers, advocaat van verdachte Michel B., alias “De Gier”. ‘Maar die dodenlijst is niet van mijn cliënt’ aldus de raadsman tijdens een regiezitting.

RTVOost was bij de tussentijdse zitting van de zaak tegen de 45-jarige Michel B., die naast de liquidatie van Wolters ook verdacht wordt van het in bezit hebben van een enorme wapenvoorraad.

Meerdere vijanden

Volgens de advocaat van B. hebben agenten tegen Henk Wolters gezegd dat hij op een dodenlijst stond. Dat gebeurde tijdens een gesprek in de cel, omdat Wolters toen gedetineerd zat in Zwolle wegens drugshandel. Kuijpers vindt dat ontlastend voor zijn cliënt; het zou aantonen dat Wolters toentertijd al meerdere vijanden zou hebben gehad.

‘Rondje’

Michel B. ontkent elke betrokkenheid bij de liquidatie van de 52-jarige Henk “Oortje” Wolters. Naar eigen zeggen deed hij op Oudejaarsavond 2019 ‘een rondje’ om mensen een goede jaarwisseling te wensen. Maar geen enkele getuige verklaart dat B. rond 20.15 – het tijdstip waarop Wolters werd doodgeschoten – bij hen op bezoek was.

Bewijs

Het Openbaar Ministerie denkt over verschillende bewijzen te beschikken waaruit de betrokkenheid van Michel B. bij de moord op Wolters blijkt. Zo is er dna van B. gevonden op de slede van het vuurwapen dat is gebruikt bij de liquidatie van Wolters. Kuijpers bracht daartegenin dat er met de betreffende Glock is gerommeld. Het zou om een samengesteld wapen gaan waarop een andere slagpin en loop zijn gemonteerd.

Machinegeweren

De samengestelde Glock werd overigens gevonden in een ondergrondse wapenopslag die in september 2020 werd ontdekt op een landgoed in Zwolle. In lucht- en waterdichte tonnen zaten negen machinegeweren zoals MP5’s, AK47’s en Uzi’s. Ook lagen er ruim twintig handgranaten en vijftien kleinere handvuurwapens. Daarnaast werd een kleine 30.000 euro aan cash in de vaten gevonden. Volgens het OM is de wapenvoorraad eigendom van Michel B. Het baseert zich daarbij op dna-sporen op de wapens, maar ook op handgeschreven notities die in de vaten werden gevonden.

Motief

Volgens justitie is er ook een motief waaruit zou blijken dat Michel B. achter de moord op Wolters zit. B. en Wolters zouden samen hebben gehandeld in wapens en drugs. Nadat het slachtoffer met enkele andere criminelen “De Gier” zou hebben geript van een kilo coke en waarschijnlijk twee wapens, zou “De Gier” Wolters uit de weg hebben laten ruimen. Michel B. zou nog een motief hebben volgens het OM: slachtoffer Wolters zou na zijn detentie hebben willen verklaren over de betrokkenheid van “De Gier” bij verschillende misdrijven.

Fors strafblad

Michel B. heeft een flink strafblad. Hij werd eerder veroordeeld voor doodslag, wapenbezit en wapenhandel. Op zijn elfde was hij samen met zijn beste vriend Marco Ros (18) al verdachte in de moordzaak op de 13-jarige Hakim El Harchi uit Voorthuizen. Uiteindelijk wordt B. niet vervolgd en Ros vrijgesproken.

Dodelijk schietincident

In 1994 is de dan 18-jarige “De Gier” met diezelfde Marco Ros wapens aan het schoonmaken in een pand aan de Venestraat tegenover station Zwolle. B. schiet Ros dood met een kogel en verklaart dat het een ongeluk was: hij dacht dat het pistool niet was geladen. In de woning was ook een getuige aanwezig. De rechtbank veroordeelt “De Gier” tot vier jaar cel.

Wapenhandel

In 2005 dook de naam van B. op in een onderzoek naar wapenhandel in het Drentse De Wijk, samen met een Bosnische familie. Hij wordt vrijgesproken, maar krijgt wel een jaar celstraf voor het bezit van wapens en drugs. Een jaar later worden in een schuur in Meppel zeventien vuurwapens gevonden die de politie koppelt aan B. Hij krijgt drie jaar cel.