Op Zwols landgoed lagen 25 wapens en 20 granaten ondergronds verstopt

In de ondergrondse wapenopslag die in september 2020 werd gevonden op het particuliere landgoed Schellerberg in Zwolle lagen bijna 25 wapens en ruim twintig granaten. Ook lag er circa 30.000 euro aan contant geld. Dat schrijft RTV Oost, dat maandag aanwezig was bij de eerste zitting tegen twee verdachten, Michel “De Gier” B. (45) en Hero D. (52) uit Harderwijk.

In de lucht- en waterdichte tonnen in het stukje bos op het landgoed zaten negen machinegeweren zoals MP5’s, AK47’s en Uzi’s. Ook lagen er ruim twintig scherfhandgranaten en vijftien kleinere handvuurwapens.

Dna-sporen

In maart werden drie verdachten opgepakt. De derde verdachte, de Turkse Zwollenaar Ö.S. (46), kwam al eerder op vrije voeten. Ook Hero D. komt binnenkort voorlopig vrij omdat niet duidelijk is waar en hoe zijn dna-sporen op wapens zijn gekomen die onder de grond werden gevonden.

Liquidatie Henk Wolters

Hoofdverdachte “De Gier” wordt door justitie ook verdacht van de liquidatie van Zwollenaar Henk Wolters (52) op Oudejaarsavond 2019. Die werd vlakbij zijn woning in de Zwolse wijk Kamperpoort doodgeschoten. De schietpartij viel niet op doordat er die avond ook veel vuurwerk werd afgestoken. Volgens justitie lag het moordwapen waarmee Wolters werd omgebracht ook in een van de tonnen die begraven lagen op het landgoed. Op het wapen zou dna zitten van “De Gier”.

Hero D. werd ook even verdacht van betrokkenheid bij de moord op Wolters, maar wordt nu alleen nog verdacht van betrokkenheid bij de wapenopslag.

Eerder wapenarsenaal

D. en Ö.S. werden in 2015 veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een grote hoeveelheid vuurwapens en munitie in een garagebox in de wijk Assendorp in Zwolle. D. en Ö.S. werden tevens verdacht van de liquidatie van de Zwolse kok Robert Voorhorst, in september 2014 in de wijk Stadshagen, maar justitie kreeg die zaak niet opgelost.