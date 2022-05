Gemeente Amsterdam sluit bekende Surinaamse firma’s

Connect on Linked in

In Amsterdam heeft de gemeente woensdag drie bedrijven van de bekende Surinaamse familie Basnoe voor een half jaar gesloten omdat die in een lopend onderzoek verdacht zijn van witwassen van tientallen miljoenen euro’s. Volgens Het Parool gaat het om het reisbureau in de Eerste van der Helststraat in De Pijp, een tropische winkel aan het Krugerplein in Amsterdam-Oost en een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost.

Tassen

De aanleiding is dat er op de drie locaties tijdens invallen door de politie (op 12 april) grote bedragen in contanten zijn gevonden, ook in verborgen ruimtes. Verder lagen er spullen die de recherche in verband brengt met ondergronds bankieren, zoals een geldtelmachine. In het reisbureau achter de Albert Cuypmarkt lagen 160.665 euro en kleinere bedragen in Britse ponden, dollars en Indiase roepie. In een verborgen ruimte stonden twee kluizen.

Door de politie onderschepte berichten wijzen er volgens het onderzoeksteam op dat in het pand contant geld werd ingeleverd en opgehaald, geld dat ‘zeer vermoedelijk afkomstig is uit de handel in drugs’, aldus de gemeente. Ook bezochten bekende criminelen met tassen het pand in en uit. De gemeente schrijft dat er mogelijk vuurwapens in het pand aanwezig zijn geweest, en er door ripdeals risico’s zijn voor de openbare veiligheid.

Tokens

In de tropische winkel aan het Krugerplein lag in een verborgen ruimte 72.730 euro. Ook daar stond een geldtelmachine en er lagen twee tokens die criminelen gebruiken bij overdracht van geld bij anonieme transacties. Ook in die winkel kwamen volgens de politie veel criminelen met tassen langs.

De familie heeft overigens nog meer winkels en bedrijven. Een van de broers Basnoe heeft tegen Het Parool ontkend dat er grote geldbedragen werden vervoerd naar de winkel. Als reden voor de cash geeft hij aan dat (Surinaamse) klanten hun vliegreizen vaak met cash afrekenen. Bovendien sturen leden van Surinaamse families elkaar geregeld geld toe via de legale geldtransferdienst die het bedrijf aanbiedt.

De Kwakel

De politie houdt de winkels van Basnoe al vele jaren lang in de gaten. Ze figureren soms in (drugs)onderzoeken als contacten van verdachten. In 2008 is één van de broers in België veroordeeld voor witwassen.

Volgens Het Parool ziet de recherche in het actuele onderzoek naar het bedrijf aan de Hoogoorddreef verbanden met het onderzoek naar een pand in De Kwakel waar eerder 11 miljoen euro contant geld, 3000 kilo cocaïne en zes vuurwapens zijn aangetroffen. Zo ontving één van de bezoekers van het pand aan de Hoogoorddreef een gevulde tas van iemand die het pand in De Kwakel in gebruik had, aldus een observatie van de politie. In de zaak van De Kwakel is in januari een man veroordeeld tot acht jaar cel.