Acht jaar cel voor megacokevangst en miljoenen euro’s cash in De Kwakel

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag de 54-jarige Moekeesch ‘Mike’ S. veroordeeld tot acht jaar celstraf voor het verhandelen en bezit van ongeveer 4.100 kilo cocaïne en het witwassen van 12 miljoen euro. S. werd in juni 2021 opgepakt in zijn woning in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel. Daar vond de politie 3.000 kilo cocaïne, 11 miljoen euro cash en vijf vuurwapens met munitie.

De politie kwam de in Suriname geboren Moekeesch ‘Mike’ S. op het spoor in het strafrechtelijk onderzoek 13Adonora, naar aanleiding van TCI-informatie dat het perceel waar S. woonde vermoedelijk werd gebruikt voor de overdracht en opslag van geldbedragen en drugs.

2.742 blokken coke

Uit nader onderzoek met (camera)observaties bleek dat S. samen met een 29-jarige medeverdachte uit Hilversum vanuit de huurwoning aan de Hoofdweg in De Kwakel betrokken was bij het vervoeren, overdragen en ontvangen van tassen met geld en drugs. Na zijn arrestatie op 24 juni 2021 werden in de woning geldbedragen, vuurwapens, munitie en 2.742 blokken cocaïne aangetroffen. Ook werden luxe goederen gevonden, waaronder twee Rolexen, een boot, gouden plaatjes, sieraden, een (tafel)boek met bijgeleverde standaard van Mohammed Al ter waarde van 12.500 euro en dure flessen wijn en cognac.

iPod

In notities die op een iPod van Mike S. werden gevonden leidt de rechtbank af dat er gesproken wordt over bedragen en betalingen die betrekking hebben op de verkoop van cocaïne. In de vertaling van de chats is onder andere te lezen dat een vermoedelijke opdrachtgever op 24 mei 2021 aan S. vraagt: ‘Hoe is de prijs daar nu?’ en dat S. schrijft: ‘We verkopen zo tussen de 24 en 25/25,5’. Dit wijst volgens de rechtbank op de groothandelsprijs van een kilo cocaïne, te weten circa 25.000 euro.

Cocaïneleveranciers

De eis van het justitie tegen Mike S. was 10,5 jaar celstraf. De rechtbank komt tot acht jaar cel. Volgens de rechtbank waren de aangetroffen hoeveelheden cocaïne, geldbedragen en wapens “buitensporig”. ‘Uit het dossier kan worden afgeleid dat verdachte werkte voor meerdere opdrachtgevers en dat hij direct contact had met de leveranciers.’ S. zou rechtstreeks in contact hebben gestaan met cocaïneleveranciers uit Zuid-Amerika.

Mikey’s

Op 35-jarige leeftijd opende Mike S. het café Mikey’s aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vier jaar later, in 2006, verkocht hij de horecagelegenheid alweer. In de tussentijd had hij een stel Mexicanen leren kennen in zijn café. Nadat hij hen had bezocht in Mexico werd hij naar eigen zeggen verliefd op het land.

Jalisco

Hij runde enkele jaren een vastgoed- en bouwbedrijf in de Mexicaanse deelstaat Jalisco. De deelstaat heeft haar naam gegeven aan een van de meest bloedige drugskartels van Mexico: het Jalisco-kartel, ook wel bekend onder de naam CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), dat ook gewelddadige confrontaties met de politie niet schuwt. Leider van dit kartel is de beruchte Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Ajax

Mike S. is sinds 2003 lid van de businessclub ABA van Ajax. In een interview in 2018 voor ABA Today vertelt hij over zijn passie voor Ajax en ook voor die van Elvis Presley. In een foto bij het interview wordt hij geportretteerd tussen allerlei afbeeldingen van The King.