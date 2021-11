Gewonde plofkraker bij ziekenhuis in Eindhoven achtergelaten

Connect on Linked in

Een 18-jarige jongen uit Alkmaar blijkt vrijdagochtend zwaargewond te zijn achtergelaten bij een ziekenhuis in Eindhoven. De politie zegt te vermoeden dat de gewonde betrokken was bij een plofkraak in dezelfde nacht in Duitsland.

Bronnen

Op de vroege ochtend van vrijdag is de 18-jarige rond 05.40 zwaargewond door inzittende(n) van een auto achtergelaten bij de hoofdingang van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De auto is mogelijk in de richting van Amsterdam gereden zo berichtte de Nederlandse politie vrijdag. Het slachtoffer was in kritieke toestand. Bronnen meldden aan NH Nieuws dat de jongen uit Alkmaar komt, en bij een plofkraak was geweest.

Explosie

In Neuss, in de deelstaat Nordrhein-Westphalen, in de buurt van Düsseldorf, was in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie bij een geldautomaat. Door de knal vlogen er tientallen bankbiljetten de straat op. Getuigen zagen drie personen in een donkere Mercedes stappen. Die wagen zou gestolen kentekenplaten hebben gehad. De explosie was rond 03.00.

De Duitse politie heeft aan NH Nieuws laten weten een verband te onderzoeken tussen de gedumpte man in Eindhoven en de explosie van de geldautomaat in Neuss. Neuss en Eindhoven liggen op ongeveer 1,5 uur rijden bij elkaar vandaan.