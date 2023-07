‘Gerechtshof: vertrouwelijke stukken Weski mogen bij OM blijven’

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Haag heeft vorige maand een verzoek van advocaat Inez Weski afgewezen om bestanden die op haar kantoor in beslag zijn genomen niet aan het Openbaar Ministerie ter beschikking te stellen. Woensdag is dat arrest gepubliceerd, aldus het ANP.

Criminele organisatie

Weski is op 21 april opgepakt op verdenking van onder meer deelname aan een criminele organisatie die zich richt op drugshandel en witwassen, met haar cliënt Ridouan Taghi. Ze zou een rol hebben gespeeld in het doorgeven van informatie van en naar Taghi terwijl die in de EBI in beperkingen zat.

Op de dag van haar arrestatie zijn haar kantoor en woning doorzocht. In juni is ze op vrije voeten gesteld.

“Geheimhoudersofficier”

Maandag kwam via het FD naar buiten dat er vertrouwelijke stukken bij Weski in beslag zijn genomen, onder meer over cliënten. Die informatie zou door de zogeheten geheimhoudersofficier van justitie zijn doorgegeven aan de zaaksofficier van justitie die de strafzaak tegen Weski behandelt. Ook die officier van justitie zou de informatie weer hebben gedeeld.

Het Openbaar Ministerie heeft deze week ontkend het verschoningsrecht van de advocaat geschonden te hebben.

Filteren

Een geheimhoudingsofficier moet informatie van advocaten die vertrouwelijk moet blijven filteren, en verder niet doorgeven en geheim houden.

De rechtbank bepaalde eerder in kort geding dat een rechter-commissaris in bepaalde situaties een geheimhoudersofficier kan inschakelen zolang het verschoningsrecht maar niet in het geding komt.

Aangewezen personen

Weski eiste dat alleen door haar aangewezen personen de bestanden zouden moeten bekijken en beoordelen.

De kort geding rechter bepaalde niet in de positie te zijn om de rechter-commissaris aan te sturen. Daarop ging Weski naar het gerechtshof.

Verder verspreid

Bij het gerechtshof kwam naar voren dat de geheimhoudingsofficier de informatie uit Weski’s computer verder had verspreid binnen het Openbaar Ministerie, geheel tegen de voorschriften en de wet in.

Weski betoogde voor het gerechtshof dat haar recht op een eerlijk proces hierdoor in het geding was gekomen.

Later beoordelen

Maar het hof schrijft in het arrest dat de rechtbank die haar strafzaak behandelt uiteindelijk maar moet beoordelen of Weski’s recht op een eerlijk proces met voeten is getreden. Het hof bekrachtigde het vonnis van de kort geding rechter. Een motivatie volgt later.

Wanneer de eerste openbare zitting in de zaak tegen Weski plaastvindt heeft de rechtbank nog niet bepaald.