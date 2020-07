Getuige liquidatie Peter Netten dood nadat hij zichzelf in brand steekt

De man die zichzelf maandagochtend voor het gemeentehuis van Oss in brand stak en is overleden, is de dakloze Arie den Dekker (54). Hij meldde zich vorig jaar bij de politie als getuige van de liquidatie van Peter Netten, op 4 juni 2018 in Oss. Daarna werd Den Dekker zwaar bedreigd, volgden er twee aanslagen op zijn leven en kwam hij in een getuigenbeschermingsprogramma.

‘Enige verklaring ooit’

Ossenaar Arie den Dekker raakte zwaargewond bij het brandincident rond 07.30 en overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Voor de ingang van het gemeentehuis ligt een lege zwarte jerrycan en een grote zwarte brandvlek. Het slachtoffer gaf eerder deze maand een uitgebreid interview aan NRC, waarin hij zei veel spijt te hebben van zijn stap om het misdrijf te meldden. ‘Dat was de enige keer in mijn leven dat ik een echte verklaring heb afgelegd bij de politie. Maar ik zal het nooit meer doen. Al schieten ze heel Oss dood, van mij horen ze niks meer. Het enige wat ik heb gedaan, is naar 112 bellen toen ik een auto hoorde wegscheuren. En nu is mijn leven kapot.’

In september 2018 volgden kort na elkaar twee aanslagen op het leven van Den Dekker. In de schuur waar hij sliep mislukte eerder een poging tot brandstichting. Enkele dagen later brandde de schuur volledig af en kwamen zijn twee honden om het leven. Den Dekker ontkwam via een raam.

Gebiedsverbod

Nadat de politie ingrijpt en hem op verschillende plekken onder laat duiken, komt hij in conflict met de gemeente Oss. Hij krijgt een gebiedsverbod en zegt dat de gemeente en politie hem hebben laten vallen. Hij gaat meerdere malen naar het gemeentehuis waar hij zichzelf onder meer overgiet met benzine en koeienstront over zich heen gooit. Tegen NRC: ‘Ik sta er helemaal alleen voor. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ik heb een harde les geleerd: gewoon je mond houden en niks meer melden bij de politie. Want ze hebben schijt aan je.’

Aangekondigd

Zijn advocaat Richard Laatsman zegt tegen Brabants Dagblad dat Den Dekker zijn wanhoopsdaad vorige week al aankondigde. ‘Ik ga mezelf maandag voor het gemeentehuis in brand steken, zei hij. Natuurlijk heb ik geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen. Maar hij was vastbesloten. Hij heeft afgelopen weekend van mensen afscheid genomen en voorbereidingen getroffen, hoorde ik. Toch had ik niet verwacht dat hij het ook echt zou doen. Dit nieuws raakt mij enorm. Zo erg.’