Getuige: verdachte Schot vertelde alles over moord op Martin Kok

Connect on Linked in

In de rechtszaak tegen de Schot Christopher Hughes (33), die terechtstaat voor het medeplegen van de liquidatie van Martin Kok op 8 december 2016 buiten een seksclub in Naarden, heeft een getuige verklaringen afgelegd. Hij heeft onder meer verteld dat Hughes hem in Antwerpen het verloop en zijn rol bij de executie uit de doeken heeft gedaan, zo schrijven Britse media.

Roccies

De getuige vertelde ook van een niet bij naam genoemde misdaadbaas te hebben gehoord dat Kok is neergeschoten naar aanleiding van een afspraak met Marokkaanse gangsters die bekend zouden staan ​​als ‘The Roccies’. De getuige vertelde ook de rechtbank in Glasow dat hij deel uitmaakte van een bedrijf dat versleutelde telefoons verkocht aan criminelen. Hij zei dat Hughes Kok moest ontmoeten om hem een ​​telefoon te geven en voor het bedrijf op zijn website Vlinderscrime reclame te maken.

Crimesite beschreef eerder op basis van bevindingen van de Nederlandse recherche in het Marengo-dossier de toedracht van de moord bij seksclub Boccaccio. De getuige voegt aan die reconstructie enige elementen toe.

Play by play

Elf maanden na de moord, zei de getuige, kreeg hij een “play by play” van Hughes, in een flat in Antwerpen.

De getuige zegt dat Hughes van zijn baas te horen kreeg dat hij na het verlaten van de club even stil moest houden. Hughes zei daarom een kat te hebben geaaid toen Kok naar zijn auto liep waar hij werd neergeschoten. De getuige beweerde verder dat hij in de nacht van Koks dood via sms te horen had gekregen van zijn baas die bekend stond als ‘the lad‘ dat Kok ‘done‘ was.

Hughes zou ook op de hoogte zijn geweest van de man die Kok enkele uren voor zijn dood bij een hotel in Amsterdam-Zuid van achteren had geprobeerd te vermoorden, toen diens wapen weigerde. Hij zou tegen de getuige hebben gezegd: ‘als de klootzak niesde, zou hij de kogel door mijn gezicht of hoofd hebben geschoten.’ Martin Kok had niets in de gaten gehad.

Unhappy

Hughes zou toen het tijd was om te vertrekken bij Boccaccio hebben afgerekend en de moordenaar per telefoon hebben getipt.

Al bekend was dat Hughes direct na de schietpartij van het terrein liep met een mobiele telefoon voor zijn borst. Dat is geregistreerd door bewakingscamera’s. De getuige zegt nu dat Hughes na de schietpartij nog in Kok’s auto heeft gekeken voordat hij zijn baas een bericht stuurde op een gecodeerde telefoon. Op de videobeelden is niet te zien dat Hughes naar de auto loopt maar wel dat Hughes nog een keer omkijkt als hij het terrein afloopt.

De getuige zegt dat Hughes opdracht kreeg om zijn telefoons weg te maken en zich op een politiebureau moest melden om te zeggen dat hij bij Kok was geweest. Hughes zou daarover ‘unhappy‘ zijn geweest.

Wie de getuige met The Roccies bedoelde is niet duidelijk. De getuige zegt wel dat Hughes Kok moest serveren ‘on a plate’. In Nederland staan Ridouan Taghi en medeverdachten terecht voor de moord.

Hughes wordt ook beschuldigd van poging tot moord en betrokkenheid bij andere georganiseerde criminaliteit in onder meer Schotland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland.