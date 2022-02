Schot staat in Glasgow terecht voor moord op Martin Kok

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Glasgow, Schotland is deze week het proces begonnen tegen Christopher H. (33) die ervan wordt beschuldigd te hebben deelgenomen aan de moord op crimeblogger Martin Kok (49) in seksclub Boccaccio-club in Naarden op 8 december 2016. Hij staat ook terecht voor betrokkenheid bij de invoer en levering van cocaïne tussen december 2011 en januari 2020 en voor vuurwapenbezit in die periode. Justitie in Schotland en Nederland denken dat H. aan andere moordenaars informatie heeft doorgegeven over de lokatie van doelwit Kok. H. heeft de beschuldigingen bij het High Court in Glasgow ontkend.

(beeld uit het politiedossier)

Door @Wim van de Pol

Uit stukken die Crimesite heeft ingezien blijken de laatste uren van Kok goed te reconstrueren te zijn.

H. en Kok waren al eerder die 8 december in elkaars gezelschap. Ze hadden een afspraak in Citizen M-hotel, vlakbij NS-station Zuid in Amsterdam. Op camerabeelden van de politie zijn Kok en H. te zien in de lobby en bar van het hotel. Er zijn ook camerabeelden van een donker geklede man die enige tijd voor het hotel op en neer loopt en kennelijk aan het wachten is. Als Kok met H. het hotel uitkomt en rechtsaf slaan komt diezelfde man op Kok afrennen. Hij nadert hem van achteren, trekt een pistool. Hij houdt dat vuurwapen even ter hoogte van het hoofd van Kok en rent dan weer weg. Mogelijk weigerde het wapen. Martin Kok en H. hebben afgaande op de camerabeelden hiervan niets gemerkt.

De politie signaleert die middag op camerabeelden ook een Renault Clio die door de straat rijdt. Ook is er een grijze Toyota Auris te zien.

Noodmelding

Later die donderdagavond doet om 23.31 de portier van seksclub Bocaccio een noodmelding bij de politie dat er op het parkeerterrein van de seksclub iemand door zijn hoofd is geschoten. Eenmaal ter plaatse zien agenten dat Kok achter het stuur van een VW Polo is beschoten. Hij is overleden en naar de bijrijderstoel gevallen met de autosleutel in zijn hand.

Uit getuigenverklaringen van gasten en medewerkers van de seksclub blijkt dat een man die door Kok “Scotty” werd genoemd twee uur met een prostituée op een kamer was geweest. Ook Kok was enige uren met een prostituée op een kamer. In die tijd heeft een klant de portier van de club aan zijn mouw getrokken met de tip dat hij in het bos verderop een verdachte zwarte BMW heeft zien staan. Toen de portier die kant op liep, reed de BMW weg.

De bedrijfsleider verklaarde tegen de politie al een paar keer eerder dat jaar contact te hebben gehad met Kok over een feest dat zijn vriend Scotty wilde geven bij Boccaccio. Deze Scotty was Christopher H., dezelfde man die met Kok bij het Citizen M-hotel in Amsterdam was geweest. H., uit Glasgow, adverteerde met een bedrijf voor PGP-telefoons op de website Vlinderscrime van Kok.

Vlak voor 23.30 liet de portier Kok en H. uit.

Rustig tempo

Camerabeelden hebben geregistreerd dat om 23.23 Kok naar buiten komt met vlak achter hem aan H.. Kok ontgrendelde al lopend met de afstandsbediening zijn auto. Hij stapte in en sloot het portier. Op dat moment kwam een man met slank postuur en een bivakmuts op langs de linker voorzijde van Kok’s auto uit de bosrand. Zijn rechterarm was gestrekt. Ter hoogte van de bestuurdersplaats beschoot hij Kok enkele malen. Direct verdween hij weer in de bosjes waar hij vandaan was gekomen.

In de seconden dat de schutter aan het schieten was liep Scotty volgens de politie (op basis van de beelden) in ‘een heel rustig tempo’ weg van de parkeerplaats in de richting van de uitgang van Boccaccio. Hij keek hierbij constant naar zijn handen, mogelijk op een telefoon. Eén tel bleef hij stilstaan om even achterom te kijken in de richting van de parkeerplaats. Daarna slenterde hij weer weg.

Volgens de politie is niet te zien dat iemand een mogelijk peilbaken onder de auto van Kok heeft weggehaald.

Osdorp

De volgende avond, vrijdagavond 9 december 2016, meldde zich om 19.30 op politiebureau Meer en Vaart in Amsterdam-Osdorp een man die zich identificeerde als Christopher H. uit Glasgow. Hij zei getuige te zijn geweest van de moord op Kok en een verklaring te willen afleggen. Na overleg werd hij aangehouden voor medeplichtigheid aan moord.

H. verklaarde dat hij een man met een donkere jas en een skimasker heeft gezien die in de auto van Kok aan het schieten was. Hij zei te zijn weggelopen omdat hij in shock was. H. gebruikte in Bocaccio naar eigen zeggen alles bij elkaar een gram cocaïne en een serie wodka’s. Na de schietpartij zegt hij in paniek een vriend te hebben gebeld die hem heeft opgehaald.

Een week later werd hij weer in vrijheid gesteld.

Marokko

Op 22 maart 2018 verhoorde de politie in Marokko de Utrechter Anouar B. (30). Die zit daar vast voor betrokkenheid bij de vergismoord in Marrakech waar een jonge Marokkaan door Nederlanders werd omgebracht. Anouar B. zegt dan te weten dat ‘de Engelsman’ met wie Martin Kok op zijn laatste avond samen was Kok had ‘meegelokt’. De verklaring van B. staat overigens ter discussie omdat niet duidelijk is of die door foltering door Marokkaanse rechercheurs is verkregen.

In Schotland loopt er dan al een onderzoek van de Schotse autoriteiten die Hughes in verband brengen met een groep Schotse criminelen die internationaal in drugs en wapens zou handelen. De leiders van de groep zouden James (46) en Barry Gillespie (42) zijn die veel in Amsterdam verbleven. Hun telefoonbedrijf MPC adverteerde op de website van Martin Kok en Hughes was hierover in Amsterdam met Kok in contact. Hughes is in januari 2020 op verzoek van de Schotse justitie aangehouden in Italië.

Marengo-proces

In Nederland staat Ridouan Taghi terecht voor opdracht geven voor de moord op Kok. De politie baseert zijn rol op pgp-berichten die Taghi zou hebben verstuurd, en op de verklaring van Anouar B.. Twee medeverdachten van Taghi in Marengo worden ook verdacht van een rol bij de moord op Kok.

De politie ziet een link met die twee verdachten, telefoontoestellen en de Renault Clio en de grijze grijze Toyota Auris die in Amsterdam zijn gezien bij het Citizen M-hotel op de dag van de moord. Uit camerabeelden van Bocaccio blijkt dat een grijze Toyota Auris het terrein van Boccaccio op kwam rijden, een rondje reed, en weer vertrok. Dat was rond de tijd dat de portier poolshoogte ging nemen bij de zwarte BMW.

Op vrijdagavond 9 december 2016 zijn het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart twee brandende auto’s aangetroffen, een BMW en een Renault Clio. De BMW was een grijze 3-serie. De recherche kan niet vaststellen of die auto bij de moord op Kok betrokken is geweest. De Clio is wel meerdere malen in het onderzoek te zien geweest.

Mannen

Op camera’s in de buurt van het hotel in Amsterdam-Zuid zijn de Clio, de Toyota en een witte motor te zien, samen met enkele mannen. De politie denkt dat één van hen de man is geweest die de poging op Kok bij het hotel heeft gedaan. Hij draagt opvallende schoenen met een witte zoolrand en spreekt met mensen in de Renault Clio die ook enige tijd stopte naast de auto van Kok. Dezelfde man observeerde Kok en H. in de bar van het hotel.

Overigens had de schutter in Naarden ook schoenen met een witte rand. Over wie die man (of mannen) kan (kunnen) zijn geweest is in het proces 26Marengo geen duidelijkheid gekomen. Zowel de Clio als de Toyota brengt de recherche rechtstreeks in verband met de criminele organisatie die terechtstaat in Marengo.