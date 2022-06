‘Gevaarlijke rechts-extremist gepakt met blauwdrukken voor 3D vuurwapens’

Connect on Linked in

In een groot internationaal onderzoek is deze week een man opgepakt die door Europol ‘een gevaarlijke rechts-extremist’ wordt genoemd. De man wordt gelinkt aan online activisten van de “Siege”-beweging die in staat zijn tot gewelddadige acties. In het onderzoek is een 3D-printer in beslag genomen en verschillende blauwdrukken voor 3D vuurwapens.

Bekende

Het onderzoek is uitgevoerd door de Slowaakse en Tsjechische politie, de Slowaakse militaire inlichtingendienst, de Amerikaanse FBI en Europol.

De gearresteerde man is een bekende in de internationale extreemrechtse online-scene van personen die extremistische haatzaaiende uitlatingen doen en bezig zijn met terroristische activiteiten, zegt Europol. Zijn nationaliteit is niet bekend gemaakt.

De volgelingen van de Siege-beweging delen een filosofische en spirituele kijk die wordt gedomineerd door haat, en is verankerd in fascistische ideologie.

Blauwdrukken

De verdachte zou instructies en diagrammen (blauwdrukken) hebben gepubliceerd voor het vervaardigen met 3D-printers van geïmproviseerde wapens, zelfgeproduceerde automatische vuurwapens, explosieven en mijnen, en instructies voor sabotage-aanvallen. De instructies gaan ook over maken van 3D geprinte wapens in combinatie met metalen onderdelen.

In de zaak zijn op 11 mei in Slowakije en op 23 mei in Tsjechië invallen gedaan. Daarbij heeft de politie een zeer geavanceerde 3D-printer en andere elektronische apparaten ontdekt.

In Nederland waarschuwde de politie recent voor een toename aan 3D-geprinte vuurwapens in het illegale circuit.