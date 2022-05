Zorgen om 3D-geprinte vuurwapens

Connect on Linked in

Politie en Openbaar Ministerie maken zich zorgen over de opmars van vuurwapens die zijn geproduceerd met een 3D-printer. De Nationale Politie kaart het probleem dinsdag internationaal aan op een congres van Europol. Uit een onderzoek van politie en OM blijkt dat 3D wapens in toenemende mate gevonden worden bij criminelen. Wie op internet een ontwerp vindt waar een 3D printer mee aan de slag kan heeft al bijna een 3D wapen in handen.

14 onderzoeken

Ook extremisten en hobbyisten kunnen zo gemakkelijk aan een vuurwapen komen. Vorig jaar zijn er 3D wapens of onderdelen gevonden in 14 Nederlandse politieonderzoeken, daarvoor nooit.Het bezitten, vervaardigen en verhandelen van een vuurwapen of essentiƫle onderdelen is strafbaar volgens de Wet Wapens en Munitie. Dat geldt ook voor een 3D-geprint vuurwapen. De Nationale Politie en het Openbaar Ministerie willen nu dat het verspreiden van blauwdrukken ook strafbaar wordt.

Fouten

De kwaliteit van de ontwerpen van de 3D wapens wordt beter. Er zijn nu bijvoorbeeld ook semi-automatische vuurwapens op de markt. Aan de andere kant zijn er voor de gebruiker zeer gevaarlijke wapens in omloop, omdat er geregeld verkeerde materialen of ontwerpen worden gebruikt. Bij dat soort fouten kunnen de wapens bij het afvuren van kogels ontploffen. De politie heeft dat met schietproeven vastgesteld.

In vergelijking met het aanbod van gewone vuurwapens is het aandeel van 3D wapens nog klein, maar wel stijgende. Om die reden denkt de politie dat het goed is om nu in te grijpen.