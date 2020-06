Gevangenisbezoek weer toegestaan achter plexiglas

Gedetineerden in alle Nederlandse gevangenissen mogen vanaf dinsdag weer bezoek ontvangen. Ook is er weer ‘incidenteel’ verlof mogelijk, zo laat minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming weten aan de Tweede Kamer. Het bezoek moet voorlopig wel achter plexiglas blijven.

De bezoeken die drie gevangenissen de afgelopen twee weken op proef hebben toegestaan, hebben volgens Dekker goed uitgepakt. Er zijn geen gedetineerden besmet geraakt en iedereen hield zich aan de regels. De proef met bezoek achter plexiglas vond plaats in PI Alphen aan den Rijn, PI Veenhuizen, PI Arnhem en alle tbs-klinieken en justitiƫle jeugdinrichtingen.

Door de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was er geruime tijd geen bezoek toegestaan in de gevangenissen. Dat leidde in verschillende instellingen tot onvrede en protesten, onder andere in de gevangenis in Sittard. Ook incidenteel verlof voor gevangenen die daarvoor in aanmerking komen, is vanaf dinsdag weer mogelijk.